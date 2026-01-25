Red eléctrica bajo ataque: Gobierno alerta riesgos en el servicio en Cauca y Nariño

Los recientes atentados contra torres, subestaciones y líneas de transmisión de energía en el suroccidente del país han puesto en riesgo la continuidad del servicio eléctrico en los departamentos del Cauca y Nariño, informó el Ministerio de Minas y Energía.

Según el gobierno, durante el mes de diciembre se registraron varios ataques contra la infraestructura eléctrica y, en la última semana, se reportaron dos nuevos atentados que agravaron el panorama operativo del sistema en la región. Los hechos coinciden con la suspensión de las exportaciones de electricidad a Ecuador.

“El sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solo un ataque contra torres, subestaciones o líneas; es un ataque directo contra las comunidades, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) tambien rechazó los atentados y advirtió que estos hechos no solo afectan la seguridad energética del país, sino que ponen en riesgo la vida e integridad de los trabajadores encargados de operar y restablecer el servicio en las zonas afectadas.

El sindicato solicitó un mayor despliegue de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los técnicos y operarios que deben ingresar a las áreas donde se registraron los ataques, así como medidas urgentes para asegurar la continuidad del servicio eléctrico.

La @usofrenteobrero se une al pueblo Colombiano para rechazar los atentados por grupos crimínales ilegales realizados sobre la infraestructura de transmisión eléctrica nacional.



Estos hechos colocan en riesgo nuestra seguridad energética, atentan contra el bienestar, la vida y… https://t.co/ssjH2Bhuj0 — USO Colombia (@usofrenteobrero) January 25, 2026





Gobierno anuncia refuerzo de seguridad y judicialización

Tras los ataques, el Gobierno nacional anunció el refuerzo de la seguridad física y eléctrica de la infraestructura estratégica, en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Despacho y las empresas operadoras de red.

“Hemos reforzado la seguridad de nuestra infraestructura estratégica y estamos trabajando para restablecer los circuitos afectados y avanzar en la judicialización de los responsables”, agregó el ministro Palma.

Asimismo, el ministro reiteró su compromiso con la seguridad energética, respondiendo en su cuenta de x a la Union Sindical Obrera, y aseguró que continuará informando sobre la evolución de la situación en el suroccidente del país. Mientras avanzan las investigaciones, aseguraron mantiener bajo monitoreo la red eléctrica en Cauca y Nariño ante el riesgo de nuevas afectaciones al servicio.

