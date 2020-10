Corte Suprema le pide a la Fiscalía que investigue a Pedro Sanabria

La Corte Suprema de Justicia se pronunció contra Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, quienes suman más de 12 años como magistrados del Consejo Superior de la Judicatura a pesar de que su periodo constitucional es de 8 años.

La Sala Penal de la Corte Suprema dijo que Garzón y Sanabria son “exmagistrados” que desde hace cuatro años no podían tomar decisiones, y además le pidió a la fiscalía que los investigue, por posibles responsabilidades penales al haber seguido decidiendo como jueces, cuando desde hace cuatro años ya no lo eran.

Es más, la Corte hizo referencia a un fallo de tutela en el que la Sala Disciplinaria de la Judicatura decidió devolver a dos personas unos bienes que reclamaban como suyos, pero que habían sido entregados por Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’ para reparar a las víctimas. Aunque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se había opuesto a levantar las medidas cautelares y devolver esos bienes, Pedro Alonso Sanabria resolvió una tutela que revocó ese fallo y ordenó entregarlos a los particulares que los pedían.

El fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura fue decidido con los votos de los dos “magistrados eternos”, además de Alejandro Meza Cardales y Fidalgo Estupiñán, con salvamento de voto de Magda Victoria Acosta, Camilo Montoya Reyes y no participó Carlos Mario Cano Diosa, sin embargo, para la Corte, ese fallo no se aprobó con el quorum decisorio mínimo legalmente exigido, por lo que no existe jurídicamente, ya que aunque Sanabria y Garzón firman el fallo y votan a favor de devolver los bienes, considera que ellos dos son “exmagistrados”que no podían tomar decisiones por lo cual, el fallo solo se suscribió con dos votos pese a que el quorum requerido es de cuatro.

“Se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”, advierte la Corte.