Jueves 22 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los casos de COVID-19 en octubre son el 50% de casos en todo lo que va de la pandemia en el Quindío

Así lo dio a conocer Ana Cecilia López, epidemióloga de la secretaría de salud del Quindío quien dijo que el incremento de casos se viene presentando en el mes de agosto pero en este mes de octubre ha sido mucho más evidente.

Resaltó que el departamento es el segundo más longevo a nivel país y en ese contexto el riesgo es mayor por eso se deben intensificar las acciones de prevención.

Agregó que se debe aumentar la percepción del riesgo en la población para que cada persona vea la necesidad de continuar utilizando el tapabocas de manera permanente, del lavado de manos y la distancia social puesto que ha pasado todo lo contrario donde se incrementan las reuniones sociales, fiestas y aglomeración en establecimientos.

El Ministerio de salud reportó 98 casos nuevos de COVID_19 en el Quindío. Ya son 7.403 los confirmados, de los cuales 5938 ya se han recuperado

Se registraron 12 muertes de personas entre los 44 a 83 años de edad con comorbilidades de obesidad, diabetes, enfermedad renal y cardiovascular, ya son 190 los fallecidos.

Por su parte la secretaría de salud del departamento reportó 190 casos nuevos de COVID-19, ya son 8123 los casos confirmados de los cuales 5863 se han recuperado y se reportaron además siete fallecidos por coronavirus, la cifra de fallecidos llegó a 207 en el Quindío.

Presupuesto para la atención de salud de los maestros es uno de los mayores incumplimientos del Gobierno Nacional

Fue lo que dijo Leonora Gonzales del Sindicato Único de Educadores del Quindío, respecto al anuncio del Ministerio de Educación sobre el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a nivelación salarial y bonificación pedagógica.

Señaló que el incumplimiento se presenta en temas más delicados como es la atención a salud donde se evidencian las dificultades para acceder a los diferentes servicios.

En cuanto a la alternancia aseguró que no es posible ese modelo porque las condiciones de infraestructura no son las adecuadas así que no hay garantías que salvaguarden la vida de los alumnos y docentes.

El juzgado segundo administrativo oral de Armenia decretó medida cautelar de suspensión de las resoluciones sobre la licencia urbanística del Proyecto Tótem en Armenia por no contar con plan de implantación

La decisión es por solicitud de la Procuraduría 99 de asuntos administrativos que señala que dicho proyecto no ha contando con este plan y desde planeación pretendían otorgar la licencia de urbanismos

Las directivas del grupo Terra dueñas del proyecto Tótem anunciaron acciones y por supuesto el derecho a la defensa explicando sus razones en torno al plan de implantación, lo cierto del caso es que esta no es la primera vez que este proyecto tiene problemas legales para poder iniciar su construcción

Desde Camacol rechazan los incumplimientos de constructoras que se han evidenciado en Armenia

La gerente de la cámara colombiana de la construcción en el Quindío, Milena Arango, dijo que las quejas que se han venido registrando por parte de propietarios en cuanto a los incumplimientos en la entrega de vivienda, son hechos aislados pero que empañan la imagen del sector constructor. Aclaró que las constructoras involucradas no hacen parte del gremio.

Por su parte el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, manifestó que cuentan con proyecto de acuerdo de intervención. Destacó que avanzan en el seguimiento y control a las constructoras para evitar los hechos que se han venido registrando en los cuales no cumplen con la normatividad establecida.

La CRQ trabaja en un proyecto para que Ptar de obras del Túnel de la Línea sea fuente alterna de abastecimiento de agua para Calarcá

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés Orozco, explicó que el propósito es que la planta de tratamiento de aguas residuales que Invías utilizó para tratar las aguas usadas en la construcción del Túnel de La Línea y que en la actualidad se encuentra en desuso, sea utilizada como una fuente alterna para los habitantes de la Villa del Cacique, ya que allí se genera agua de muy buena calidad.

El director resaltó que se va a adelantar un trabajo articulado entre con la Alcaldía de Calarcá y Empresas Públicas de Calarcá, para analizar de qué forma esas aguas que se tratan en esa planta pueden convertirse en una fuente alterna de abastecimiento.

14 mil millones de pesos es la inversión del DPS en obras de infraestructura en el Quindío

El director regional del departamento para la prosperidad social en el Quindío, Héctor Marín, entregó un balance de las jornadas realizadas donde se resaltan más de 4.000 millones de pesos en vías urbanas y andenes en los barrios pertenecientes a las comunas 1, 2, 3 y 6 de Armenia.

Además se adelantan obras en Circasia, Calarcá, Quimbaya y Tebaida donde se espera que antes de finalizar el año se realice la entrega del 80% de las intervenciones.

En cuanto a los engaños que sufren beneficiarios por parte de personas inescrupulosas, el director fue enfático en afirmar que todos los programas de la entidad son completamente gratuitos y que no requieren de intermediarios para ningún trámite.

Por eso extendió el llamado a la comunidad para que no se je engañar y se informe a través de los canales de comunicación oficiales de la entidad.

En lo que va corrido del año se han entregado en incentivos 28 mil millones de pesos para las más de 148 mil personas beneficiadas en todo el departamento.

En un 90% ha disminuido el alquiler y la venta de disfraces para la fiesta de Halloween en Armenia

Caracol Radio consultó a la propietaria de la Tienda del Disfraz, Sulay Rincón, quien resaltó que lleva 17 años realizando disfraces para celebración del 31 de octubre y siempre ha sido una temporada de grandes ventas pero en medio de la pandemia la situación es diferente.

Destacó que muchas personas temen salir por lo que optan realizar la consulta por teléfono o redes sociales.

2.517 llantas fueron recolectadas en la jornada de recolección de residuos pos consumo en el Quindío

El balance lo entregó el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés Orozco, quien agradeció el compromiso de ciudadanos y entidades para la recolección de 3 toneladas de luminarias, computadores etc. Destacó que la mala disposición de las llantas es una GRAN problemática por el impacto ambiental que generan.

Vale anotar que en el caso de los plaguicidas de uso agrícola, el plástico se dispondrá para reciclaje y los envases metálicos para celda de seguridad. Mientras que los residuos de luminarias se triturarán, y el vidrio se recuperará en fundición.

En Pijao inició por parte de la Gobernación del Quindío, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y alcaldías municipales, una agenda de trabajo que busca soluciones para la problemática asociada al cultivo de aguacate hass en varios predios del departamento, a su vez que se previenen potenciales conflictos asociados a futuras inversiones de este tipo.

El secretario departamental de Agricultura, Julio César Cortés explicó como en este primer encuentro se trataron con las empresas productoras de aguacate radicadas en Pijao, temas como la normatividad vigente, las Buenas Prácticas Agrícolas o las certificaciones para huertos exportadores.

De acuerdo con el funcionario, este trabajo será de tipo correctivo debido a que estas empresas compraron tierras durante el periodo de gobierno de la anterior administración. Sin embargo para las nuevas inversiones en la materia que se puedan generar a futuro, la labor será más de tipo preventivo.

Y agregó “El mensaje es: no compren terrenos antes de averiguar las limitantes que puedan tener para su explotación ya que en el departamento tiene más de un 90% de su área comprometida por la Ley 2 de 1959”

Después de siete meses de cierre, fue reabierto nuevamente el centro de salud del corregimiento el Caimo en Armenia que prestará todos los servicios de atención primaria, odontología, citología, medicina general, etc., y además, con una atención básica para pacientes que inicialmente tengan síntomas de Covid. Por ahora, esto será un día a la semana,

Debido al alto incremento de casos positivos de COVID en la ciudad, desde la administración municipal, junto con el registrador nacional del estado civil, tomaron la decisión de aplazar las elecciones de las JAL, previstas para este año.

En Deportes, con gol de Jesús Figueroa el Deportes Quindío le ganó 1 a 0 como visitante a Jaguares en el partido de ida de la tercera ronda de la copa Dimayor.