Choco: Aspirará a la Gobernación del Tolima

El representante a la cámara por el partido Conservador, José Elver Hernández conocido en el departamento como ‘Choco’, anunció su aspiración a la Gobernación del Tolima. Afirmó que aspira tener el aval del partido azul y solicitó una consulta abierta para garantizar que sea un proceso democrático.

“He tomado la decisión y la compartí con mi equipo de trabajo de no aspirar nuevamente al Congreso de la República. Mi deseo es ser gobernador del Tolima y pido a mi partido que me dé la oportunidad de una consulta abierta donde sean los tolimenses que definan quién será su gobernador. El Tolima necesita un gobernador social, que se dedique a la gente, que se dedique al trabajo, que se dedique a las regiones. Igual falta mucho. Por ahora vendrán otras tareas y no me puedo confundir. Tengo una tarea como representante a la cámara”.

Le puede interesar:

Fuertes medidas en Rovira por aumento de casos de COVID-19

Hernández insistió que debe desarrollar unas tareas inmediatas en el Congreso y paulatinamente irá avanzando en su propósito de llegar a la Gobernación del Tolima.

Hernández se convierte en el primer dirigente político del departamento en anunciar algún tipo de aspiración política para las elecciones regionales del año 2023.