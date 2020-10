Mujer denuncia a su expareja de intentar quemarla con gasolina

Un alarmante intento de feminicidio causó indignación en Barranquilla este miércoles 21 de octubre, tras conocerse que un hombre habría rociado gasolina a su expareja e intentado quemarla junto a su vivienda.

El hecho ocurrió en el barrio Siete de Abril, hasta donde según denunció Yenerilsa Márquez, llegó su excompañero sentimental con quien asegura vivió nueve meses tormentosos.

"Con cuatro personas más él llegó a mi casa y destrozó mis pertenencias con hacha, me golpeó, me roció gasolina y al resto de la casa. El fósforo no le funcionó, gracias a Dios", narró esta mujer de 31 años a las autoridades.

La mujer ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y la Policía, institución que aseguró le brindaría protección.

"Claramente hay un delito de violencia intrafamiliar, ya la Fiscalía determinará qué otras conductas pudo haber incurrido este sujeto, pero en el momento le brindaremos la protección a esta mujer", señaló el comandante de la Policía Metropolitana, Ricardo Alarcón.

La mujer espera que con esta alerta temprana las autoridades prevengan una tragedia dándole protección a ella y su familia.