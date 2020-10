Mitigación de erosión fluvial en Salamina, Magdalena, avanza lentamente

En una cumbre de personeros de la subregión Río y municipios ribereños del departamento del Magdalena fue analizada la crítica situación de erosión fluvial que afecta a la región y que ha tenido demoras en las respuestas de las entidades competentes en atender la problemática.

Le puede interesar: Crece amenaza por erosión fluvial entre Salamina y El Piñón, Magdalena

Así lo dijeron los personeros de diez municipios que asistieron al encuentro en Pivijay, Magdalena, en el que también llamaron la atención por el ritmo del Consorcio Emergencia Salamina, que fue contratado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para ejecutar obras de control de inundaciones y socavación que permitan mitigar la erosión fluvial y rehabilitar la vía que conecta a varias poblaciones con el resto de la región y se ha desmoronado por la desviación del río Magdalena.

“Estamos en medio de una situación bastante difícil y que cada vez se nos convierte en un problema mucho más grande. Hemos visto que la situación sí se ha venido atendiendo, pero también que el contratista ha tenido algunos incumplimientos en compromisos (…) el domingo, cuando se presentó un nuevo hundimiento en el kilómetro 2.1 (vía Salamina – El Piñón) muy cerca al ferri, cerca de la cabecera municipal de Salamina, encontramos que el contratista no estaba trabajando, eso nos deja perplejos porque la emergencia que estamos viviendo no espera”, dijo Carlos Mario de la Cruz, personero de Salamina.

Le puede interesar: Sedimentación del Río Magdalena provoca la erosión en Salamina

La lentitud que cuestionan los personeros se presenta en las obras contratadas por un valor de $3.528.077.605, que deben ser ejecutadas en tres meses, pero la socavación de la vía Salamina – El Piñón y de la margen derecha del río Magdalena avanza más rápido de lo que esperaba la comunidad.

“La cumbre la hicimos de manera presencial y con todos los protocolos de bioseguridad. Tomamos algunas decisiones puntuales y gracias a una petición que hicimos al ministerio público, hemos tenido acompañamiento del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Diego Trujillo, con quien se creó una agencia especial. Además, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, se pronunció en Twitter anunciando que estará muy pendiente del cumplimiento urgente de los compromisos adquiridos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Invías y Cormagdalena, en atención a esta emergencia”, explicó Carlos Mario de la Cruz.

Sobre la pertinencia de las obras, los personeros municipales también han manifestado algunos reparos.

“Necesitamos que las acciones que se están tomando sean definitivas (…) el temor que tenemos es que continúe la situación y que ya no de tregua a la inundación de toda esta zona. Las obras se han concentrado en el kilómetro 2.4, nosotros insistíamos en el kilómetro 2.1, que es el sitio de la nueva emergencia que esta semana dejó incomunicados a los municipios de Salamina y El Piñón, pero no se ha atendido en debida forma. Ahora no podemos descuidar el kilómetro 2.4 donde han trabajado en la recuperación de la orilla, pero tenemos que atender esta situación como un tema de manera integral”, expuso el Personero de Salamina.

“Estas obras no son una solución para el problema de fondo que es la erosión y es ahí donde pedimos que la Gobernación entregue esos recursos que ha estado prometiendo, los designe de manera efectiva y a través de un convenio tripartito como se ha venido hablando con participación de Gestión del Riesgo Nacional y las alcaldías de los municipios, para una solución efectiva a todo este sector que tiene 400 metros críticos”, puntualizó el Personero.