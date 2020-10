Establecimientos nocturnos no cumplen con las medidas de bioseguridad

El secretario de gobierno de la ciudad, Javier Ramírez, se mostró preocupado por la indisciplina social por parte de los comerciantes de bares, restaurantes y discotecas que no acatan los respectivos protocolos en medio del incremento de contagios por COVID-19. Destacó que se realizan los operativos en conjunto con la Policía para evitar los focos de contagio por parte del personal que atiende y de quienes se reúnen de manera masiva a ingerir licor en este tipo de negocios.

En el recorrido que realiza el comité Covid se han evidenciado incumplimientos al no utilizar el tapabocas y con el distanciamiento social, el secretario resaltó que estas medidas son fundamentales para evitar el contagio y por eso realizó un llamado a los ciudadanos para ser responsables con el uso de los mismos.



El funcionario informó que se han realizado más de 10 comparendos a establecimientos nocturnos que no cumplen con los protocolos. Señaló que intensifican las jornadas pedagógicas para concientizar a la comunidad en cuanto a la responsabilidad para no propagar el virus.

Aseguró que la ciudad está en afectación alta por COVID-19 por lo que ante la falta de cultura ciudadana no descartan medidas restrictivas previo al permiso del ministerio del interior.