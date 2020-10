Una de cada nueve mujeres puede sufrir cáncer de mama en su vida

Este 19 de octubre se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y nuevamente el llamado a la prevención y autocuidado a quienes no lo han sufrido y el reconocimiento a las mujeres que lo han padecido y salido victoriosas.

La doctora Carolina López, Oncóloga de Hemato oncólogos S.A., Instituto de Oncología, dice que una mujer por cada nueve, puede sufrir este tipo de cáncer a lo largo de su vida. Y lo triste es que el cáncer de mama, sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad de cáncer en mujeres, la mayor oportunidad se tiene cuando se identifica en etapa temprana, por ello el llamado a las mujeres a hacerse el autoexamen y mucho más despues de los cuarenta.

Lo que se ha querido compartir en esta ocasión son los mitos que se tejen alrededor de este tipo de cáncer, aquí la doctora López ha seleccionado los más comunes:

1. Solo lo pueden tener las mujeres mayores de 40 años. FALSO. Todas las mujeres tienen riesgo de tener cáncer de mama, sin embargo, la mayoría de los casos se presentan en pacientes mayores de 40 años.

2. Es SIEMPRE hereditario. FALSO. Lo que puede llegar a heredarse es la predisposición a desarrollar un cáncer. De todos los cánceres de mama que se diagnostican, se estima que alrededor del 5 - 10% corresponde a lo que se llama cáncer “hereditario”.

3. Amamantar por largos períodos disminuye el riesgo. VERDADERO. La lactancia protege del cáncer. Por eso, se recomienda amamantar el mayor tiempo posible.

4. Encontrar un bulto o protuberancia en una mama significa cáncer. FALSO. Tener algún bulto o protuberancia no necesariamente es indicativo de cáncer. Muchas veces son nódulos benignos.

5. Si tengo cáncer, me tendrán que extirpar la mama. FALSO. Si es identificado en etapas tempranas, la gran mayoría de las veces se puede realizar una mastectomía parcial o cuadrantectomía, cirugía que consiste en la extirpación del sector de la mama donde está el tumor.

6. Si no siento dolor, no tengo cáncer. FALSO. La mayoría de los casos de cáncer de mama no presentan síntomas hasta que están avanzados.

7. El alcohol, el cigarro y el sedentarismo aumentan el riesgo. VERDADERO. Está comprobado que tomar alcohol en exceso y fumar aumenta las probabilidades de contraer esta enfermedad.

8. El uso de desodorantes y el sostén hormado aumenta el riesgo. FALSO. No se ha demostrado que el uso de desodorante o antitranspirantes, incluidos los que tienen aluminio, o el uso o no de ningún tipo de sostén aumente o disminuya el riesgo de cáncer de mama.

9. Las biopsias con aguja pueden perturbar las células cancerígenas y diseminarlas a otras partes del cuerpo. FALSO.

10. Usar sostén con aros (barillas) aumenta tu riesgo de desarrollar cáncer de mama. FALSO.

11. Si estás en riesgo de desarrollar la enfermedad, no hay mucho que puedas hacer más que estar atenta a los síntomas. FALSO. Existen algunos factores de riesgo de cáncer de mama frente a los cuales no tienes ningún control, como la edad o los antecedentes familiares o mutaciones genéticas Heredofamiliares.

La recomendación de la especialista para reducir las probabilidads de desarrollar cáncer de mama son dormir más, comer bien, practicar ejercicio con regularidad y mantener un peso saludable, además del autoexámen cada mes.

El Cáncer de mama en cifras

La probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de seno es de 1 en 16

7.627 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada año en Colombia

80% de las pacientes diagnosticadas no tienen factores de riesgo conocidos

76.1% de las mujeres diagnosticadas viven después de recibir tratamiento

El riesgo de morir a consecuencia de cáncer de seno es 1 en 50

Escuche la entrevista con la doctora Carolina López, aquí: