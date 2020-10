Del borde del suicidio, a ser campeón de tiro con arco

En marzo de 2018, Alonso Rodríguez, de 44 años de edad, conducía su taxi en Bogotá, cuando de repente sintió un mareo, un dolor de cabeza intenso y se le nubló la vista. “Duré tres horas en el carro sin que nadie pudiera auxiliarme. Ya en la clínica con mi mamá, me informaron que se me subió el azúcar, se generó un shock y se me inflamó el cerebro que afectó el nervio óptico”.

En diálogo de Caracol Radio, Alonso relató que en los siguientes cuatro meses fueron los más dramáticos de su vida. Decidió encerrarse y vivir con depresión, que lo llevó a intentar quitarse la vida, “pero mi Dios le pone sus ángeles en el camino. Jesús Camilo López es mi mentor deportivo y Secretario de Desarrollo Educativo de Tenjo. Le dije que era un loco al proponerme practicar Tiro con Arco, pero me motivó a entrenar, fue una segunda oportunidad que me dio la vida.”

Leer más:

Jesús Camilo López preparó los implementos y los espacios durante un mes para que Alonso comenzará con los entrenamientos. “Él me inculcó además que debía tener reconocimiento deportivo. Así que participé en las Interligas de Medellín donde me gané la medalla de oro en la categoría mayores, modalidad arco recurvo invidentes”, contó.

Su victoria le garantizaba un cupo para competir en los Juegos Paralímpicos 2020, pero no fue posible culpa de la pandemia del Covid-19. “La emergencia sanitaria también me afectó en otros aspectos: soy diabético y limitó mis entrenamientos, aunque Jesús Camilo ha buscado los espacios para no perder la práctica”, manifestó Alonso.

Alonso Rodríguez indicó que las personas que conservan sus cinco sentidos muchas veces se “encierran en una burbuja y aseguran no poder ante los problemas de la vida. En cambio, quienes tienen alguna limitación física, son quienes más demuestran que sí se puede salir adelante”.

Escuche la entrevista completa: