Cierran siete establecimientos y una cancha por violar medidas en Soledad

La secretaría de Gobierno en Soledad llevó a cabo el cierre de establecimientos comerciales, debido a incumplimiento de medidas de bioseguridad. Cuatro estancos, tres puestos de comidas rápidas y una cancha hacen parte de los cierres adelantados durante este fin de semana.

De acuerdo con la secretaría, los puestos de comida no tenía ningún tipo de medidas, mientras que en el caso de los estancos, si bien no hay restricción para el expendio de bebidas alcohólicas, éstas no pueden consumirse en el establecimiento.

Lea también: Dos buques tendrían restricciones en el puerto, al empeorar condiciones

En medio de los controles que se vienen adelantando, también se dio el cierre de una una cancha sintética que fue instalada para un evento deportivo en el que no había control del aforo, y tampoco medidas de bioseguridad, por lo que 10 personas fueron sancionadas.