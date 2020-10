Concejo de Cartagena advierte descontrol en embarcaciones

El Concejal de Cartagena, César Pión González del partido de la U, dio a conocer varios videos grabados por vecinos en la zona de zarpe de embarcaciones, ubicada en cercanías al hospital de Bocagrande, en la que se observa presuntamente cómo los propietarios de las mismas se aglomeran sin respetar la distancia entre ellos y además de recoger pasajeros sin ningún tipo de control.

Incluso en uno de los vídeos revelados por el concejal, se observa como algunos lancheros sostienen una riña, al parecer, por la ubicación en la playa.

Ante esta situación, Pión llamó la atención de la administración a recordar que la reapertura económica debe ir acompañada de estrictos controles de bioseguridad para evitar que se sigan presentando casos de COVID en la ciudad.

“No hay ninguna autoridad que vigile este sector para evitar esta situación. Incluso la persona que me envió la grabación me comenta que es normal que se vean riñas entre los lancheros porque, parece ser, que algunos pelean por la exclusividad de algunas islas”, expresó Pión.

Jefes de Control Interno a explicar sus informes en plenaria.

Por otra parte, el Concejal Wilson Toncel Ochoa del partido Cambio Radical, presentó una proposición a la plenaria con el fin de citar a los jefes de Control Interno de los entes centralizados y descentralizados del distrito, para que expliquen tanto a la ciudadanía como a la corporación, los diferentes informes presentados por estas dependencias.

Esta proposición va encaminada entre otras cosas, a que las diferentes oficinas de control interno del distrito, le expongan a la ciudadanía cuáles son las acciones que han adelantado frente a las situaciones reportadas en las diferentes denuncias expuestas por el alcalde Distrital de Cartagena, William Dau Chamat, en la presentación de "El Libro Blanco" y en el programa denominado “Domingos de Denuncia”.

Asì mismo, el presidente de la corporación, David Caballero Rodrìguez hizo un llamado al distrito a llevar a cabo una reunión ejecutiva con el fin de tocar el tema del alumbrado público, teniendo en cuenta que se está aproximadamente a dos meses de terminación de la prórroga de este contrato.

