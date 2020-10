"En la guerra hay muchos pactos de silencio”: Marta Ruiz

La Comisión de la Verdad, escuchará a los miembros de las antiguas Farc y contrastará sus versiones con las de otras personas y entidades que quieran contribuir al esclarecimiento del los casos recientemente atribuidos por las FARC el pasado 3 de octubre sobre el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y los asesinatos de Hernando Pizarro Lengómez, José Fedor Rey, Jesús Antonio Bejarano, Pablo Emilio Guarín y el general Fernando Landazábal Reyes.

Sobre este tema, en Medellín Hoy por hoy habló la comisionada Marta Ruiz quien manifestó que aunque el partido debe esclarecer porque guardó silencio sobre la responsabilidad de los homicidios, la comisión reconoce que en el conflicto armado colombiano han existido históricamente pactos de silencio:

“En la guerra hay muchos pactos de silencio, hay cosas que el país todavía no conoce y que sus autores todavía callan, entonces no nos sorprenda, eso es parte de la guerra, esas cosas se dan y lo que debemos reivindicar en este momento es que hay un reconocimiento de un hecho, para el cual la justicia no tenía ningún indicio de autoría de las Farc —asesinato de Álvaro Gómez Hurtado—.Nosotros lo que queremos es que los pasos que han dado las Farc sean un estímulo para que otros actores entiendan que llegó el momento de la verdad", afirmó Ruiz

Según la comisionada el proceso de escucha sobre este proceso será amplio:

"La esencia de esta violencia es una violencia política, el paso entre un discurso de odio y la violencia, es muy corto. Eso es lo que nosotros queremos profundizar en este caso. Nuestro trabajo requiere mucho contraste, de lograr establecer la verdad a partir de testimonios, pruebas y archivos. El trabajo de la Comisión es establecer hechos históricos y su contexto, poder establecer los contextos y razones del porqué ocurrió", agregó la comisionada