Crece amenaza de inundaciones en el sur del Atlántico

Sin respuestas por parte de Cormagdalena continúan los alcaldes del sur del Atlántico ante las advertencias por aumento en los niveles del río

Hoy los niveles superan los 6 metros, pero vienen incrementándose ante las lluvias en la región Caribe y en el interior del país, por lo que los mandatarios del sur del departamento viven bajo la zozobra.

El alcalde de Suan, Danilo Cabarcas, señaló que Cormagdalena después de conocer las advertencias solo ha enviado a dos ingenieros quienes se fueron preocupados por el comportamiento del río, pero hasta el momento la entidad no ha entregado una respuesta concreta.

Lea también: Más de 80 casas afectadas dejó vendaval en Santo Tomás

El mandatario municipal urge a las autoridades locales y nacionales para que aceleren medidas de prevención ante los pronósticos del IDEAM de lluvias hasta en un 60% por encima de los promedios históricos para los próximos tres meses.

CALAMIDAD PUBLICA EN PONEDERA

En el municipio de Ponedera declaran calamidad pública porque el río Magdalena está a dos metros de desbordarse.

La alcaldía advierte que el río ha provocado una erosión de al menos 250 metros del terraplén hasta el punto en que “hay sectores que el nivel del terreno está mucho más por debajo del nivel río” se lee en el decreto firmado por la alcaldesa Diana Martínez, quien agrega que el riesgo es inminente y afectaría a más de 13 mil pobladores y dos mil hectáreas productivas.

A su turno, la subsecretaria de Gestión del Riesgo en el Atlántico, Candelaria Hernández, señaló que, aunque Cormagdalena haya negado el riesgo, piden una evaluación más detallada de la erosión denunciada por la alcaldesa.

Las autoridades de Ponedera señalan que, de no tomarse medidas preventivas a tiempo, como sucedió en situaciones anteriores a otros municipios se producirían estragos mayores y que La inundación que se prevé genera una emergencia ambiental, puesto que “ahogaría” no solo cultivos sino vegetación que hace varios años no es afectada por el río.