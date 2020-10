Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 8 de octubre

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Hoy cumple un mes de la desaparición de la señora Betty Vallejo en Armenia, familiares exigen celeridad en la investigación

Desde el pasado 8 de septiembre la señora Betty Vallejo fue vista por última vez en su residencia ubicada en el barrio los Quindos de la ciudad. A raíz de la situación las hijas han realizado todas las labores que les permitan obtener información y esclarecer el hecho.

Una de las hijas, Claudia Cubides, manifestó que, aunque las autoridades le dicen que se realizan las investigaciones como familia evidencia que no se ha avanzado lo suficiente puesto que ya están identificadas dos mujeres que son las principales sospechosas del hecho.

El coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del Quindío, indicó que realizan el acompañamiento pertinente para dar con el paradero y los responsables si es del caso de la desaparición de la señora Betty Vallejo.

Cómo Juan Carlos Arrubla Villa, de 52 años de edad, fue identificado el motociclista que murió luego de no recuperarse de las graves lesiones que sufrió entre ellas la amputación de una de las extremidades inferiores tras el accidente de tránsito que se presentó ayer en la vía entre La Tebaida y La Paila en el valle del Cauca, cuando al perder el control de la moto fue arrollado por un tracto camión

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública virtual al exsecretario de Planeación de Salento (Quindío), Milton César Torres Hernández (2016-2019), por presuntas irregularidades en la expedición de una licencia de urbanismo y construcción.

La Procuraduría Provincial de Armenia busca determinar si el exfuncionario incumplió una sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, que ordenó al municipio abstenerse de prorrogar o expedir licencias de urbanismo y construcción en el lote Montearroyo, mientras subsistan las condiciones de protección ambiental en la zona, y estén vigentes las restricciones contempladas en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

El investigado pudo transgredir los principios de responsabilidad, eficacia y economía, teniendo en cuenta que las autoridades deben buscar la efectividad de los derechos y cumplir con los cometidos estatales, particularmente la protección de intereses colectivos.

La presunta falta de Torres Hernández fue calificada de manera temporal como grave a título de dolo. La audiencia virtual tendrá lugar el 20 de octubre de 2020, a partir de las 2:00 de la tarde.

Desde la cámara de comercio de Armenia y del Quindío alertaron sobre modalidad de extorsión empresarial

El presidente de la entidad, Rodrigo Estrada Revéis, dijo que la situación se registra en los municipios de Génova, Pijao, Montenegro y La Tebaida donde presuntos delincuentes se presentan como grupos subversivos para solicitar altas sumas de dinero a los empresarios.

El comandante de la policía del Quindío, José Luis Ramírez, fue en claro en decir que no es una nueva modalidad es un delito que ha estado presente en otras regiones del país.

Ante el acelerado incremento de casos de COVID-19 en el Quindío y la alta ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos, desde la mesa departamental Covid determinaron que la atención de urgencias en el hospital San Juan de Dios de Armenia será solo para pacientes sintomáticos de COVID, con alto riesgo de complicación y previa regulación, codificación y autorización del CRUE.

La secretaria de Salud, Yenny Alexandra Trujillo, dijo que si bien se trata de una medida transitoria y su reapertura depende del comportamiento del virus, se solicitó a todas las empresas administradoras de planes de beneficios, tanto del régimen especial, como contributivo y subsidiado, para que alerten sus redes prestadoras frente al aumento de casos, refuercen sus actividades de atención primaria y mejoren la capacidad resolutiva de los servicios de primer nivel, evitando de esta forma la congestión de la red hospitalaria.

Finalmente, reiteró el llamado al cumplimiento de las medidas de autocuidado, uso de tapabocas, lavado de manos, conservación de la distancia y evitar las aglomeraciones.

El Ministerio de salud reportó, en un solo día, 296 casos de COVID_19 en el Quindío. Ya son 4.817 los confirmados con el virus.

Se registran las muertes de tres hombres de 57, 68 y 73 años de edad con comorbilidades de diabetes y enfermedad cardiovascular.

30 casos positivos de COVID-19 se registran en la cárcel villa cristina de Armenia

La directora del establecimiento carcelario, Tatiana Jiménez, informó que desde la semana pasada varias internas presentaban síntomas como malestar de garganta, congestión nasal y fiebre por lo que se dio a conocer la situación a la secretaría de salud para iniciar las tomas de muestras respectivas, es así como en las últimas se dieron a conocer dichos resultados.

Agregó que no hay un aislamiento como tal puesto que el establecimiento no cuenta con los espacios pertinentes, sin embargo, dio un parte de tranquilidad respecto a que las internas dentro de las que se encuentra la ex alcaldesa de la ciudad, Luz Piedad Valencia, están estables y bajo constate vigilancia.

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío propone intensificar campañas pedagógicas ante incremento de casos por COVID-19

Frente a la alerta que se ha generado por parte de la alcaldía de la ciudad respecto al nivel alto de ocupación de camas y la irresponsabilidad social, consultamos al presidente de la entidad, Rodrigo Estrada, quien manifestó que se debe realizar una labor enfocada a brigadas y campañas en las zonas donde se evidencia mayor contagio. Aseguró que la informalidad es uno de los sectores que genera el riesgo por lo que se debe intensificar el control respectivo.

Con una ocupación del 95% sobre el mediodía aterrizará el avión de la aerolínea Spirit en el aeropuerto El Edén proveniente de Estados Unidos en la reactivación de las operaciones internacionales de la terminal aérea

Camilo Martelo, gerente de aeropuertos internacionales de la aerolínea spirit en diálogo con Caracol Radio explicó que los pasajeros para poder obtener el permiso de vuelo debieron presentaran la prueba PCR para COVID-19 con resultado negativo de lo contrario no podrían viajar

El directivo agregó que serán tres frecuencias semanales que tendrán por el aeropuerto el Edén de Armenia donde llevan 10 años de operaciones.

Ciudadanos se mostraron optimistas ante intervención del proyecto Montecarlo Sky Club Plaza en Armenia

Según una de las afectadas por los incumplimientos en la entrega de los apartamentos del proyecto que adelanta Constructodo de la Sabana S.A.S, Margarita Rosa Gutiérrez Echeverry, la suspensión se generó porque como ya lo había denunciado no se cuentan con los permisos de habitabilidad.

Se mostró optimista por la intervención que realiza Planeación Municipal que permitan agilizar los permisos y que la entrega de los apartamentos pueda ser una realidad. Añadió que esperaban estar habitando los apartamentos, pero aún no se concretan las respectivas obras.

Al respecto la abogada encargada del proceso de intervención a sociedades de construcción del departamento administrativo de Planeación de la ciudad, Diana Barahona, indicó que a través de control urbano realizan visitas a los proyectos que se encuentran en ejecución para verificar que cumplan con los parámetros establecidos en las licencias de construcción. Respecto al proyecto, señaló que adelantan los procesos para determinar si el proyecto se encuentra en una infracción urbanística.

No habrá clases presenciales en las instituciones educativas del Quindío en lo que resta del año

Así lo dijo la secretaria de educación del departamento, Liliana Sánchez, quien resaltó que todavía no es el tiempo para iniciar ese proceso de presencialidad por eso se realizarán actividades individuales a través de tutoriales donde el estudiante irá al centro educativo a recibir la clase personal por parte de un docente de apoyo.

Manifestó que también paulatinamente se buscan establecer los protocolos de bioseguridad en los diferentes municipios de acuerdo a sus particularidades.

Señaló que el proceso necesita preparación para el año entrante por eso son importantes las pruebas piloto para conocer las lecciones aprendidas y siempre protegiendo a la comunidad educativa general.

Voceros de las empresas de Taxis en Armenia apoyan las peticiones del gremio transportador que han amenazado con un paro del sector por la falta de decisiones de la alcaldía

Carlos Falla gerente de Cootrafun en diálogo con Caracol Radio indicó que la propuesta de modificación del pico y placa fue presentada por la misma secretaria incluye que entre las 7 de la mañana y las 11 de la mañana la restricción sea en el cuadrante del centro, pero después de las 11 hasta las 7 de la noche el pico y placa en toda la ciudad.

En deportes, a horas del partido entre el Deportes Quindío y Leones programado para hoy jueves a las 11 de la mañana en el estadio Centenario de Armenia, las directivas del equipo milagroso confirmaron que siete integrantes del conjunto cuyabro resultaron positivo para el COVID-19, los afectados están aislados y se suman a tres más que todavía no han cumplido el tiempo de aislamiento.