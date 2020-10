Debemos acabar con la cultura del no pago para mejorar el servicio: Dau

El Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en un gesto de respaldo de la ciudad de Cartagena a EPM, asistió al evento de lanzamiento para la entrada en operación del servicio de energía de esta empresa prestadora de servicios públicos en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y un sector del Magdalena, e instó ambas partes, EPM y usuarios, a construir una relación de beneficio mutuo.

“Quise venir a este evento para mostrar solidaridad de la ciudad de Cartagena con EPM porque esta debe ser una relación de beneficio mutuo para los dos, esperamos que EPM nos preste un servicio óptimo y para eso Cartagena también debe facilitar las condiciones para el servicio óptimo”, afirmó el mandatario de los cartageneros.

“Ya he dicho mucho sobre la ida de Electricaribe, que está muy bien ido, pero hoy toqué un tema que es un poco álgido y es la cultura del no pago. Si queremos recibir un buen servicio, óptimo y a un costo razonable, tenemos que acabar con la cultura del no pago, dejar de robar la energía del poste, adulterar los contadores, cada quien debe pagar lo que consume. No podemos dejar que la gente que sí pagan sus cuentas con todas las de la ley tengan que asumir el costo de aquellos que se roban la energía. Si todo el mundo paga lo suyo, los costos bajarán”, instó el mandatario de los cartageneros.

Por su parte, EPM y Afinia, la nueva filial del Grupo EPM en la Región Caribe Colombiana, agradecieron el entusiasmo, fe y valor que han manifestado los cartageneros con la llegada de EPM a la ciudad y se comprometieron a trabajar para recuperar la confianza de los usuarios mediante el buen servicio, importantes inversiones en la Costa Colombia, y especialmente en Bolívar, que se llevará más del 40% de esta inversión total en la zona, calidad en el servicio al cliente y permanente comunicación con los usuarios.