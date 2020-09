Después de 4 años no se realiza entrega de bicicletas públicas en Armenia

En el programa de Hoy por Hoy de Caracol Radio recordamos que se cumplen cuatro años de la entrega de 60 bicicletas a la ciudad por parte del Ministerio de Transporte para promover el uso de bicicleta y así generar movilidad sostenible, sin embargo, el proyecto está en veremos ante los inconvenientes administrativos.

El ambientalista Néstor Ocampo manifestó: “Han pasado cuatro años y nos estamos preguntado dónde están las bicicletas y en qué estado se encuentran las bicicletas. Otro de los interrogantes es si hemos llegado a tal grado de la incapacidad administrativa por el cual no se han podido poner estas bicicletas a disposición de la ciudadanía”.

Por su parte el exconcejal de la ciudad Carlos Hernández, indicó que tuvo conocimiento que las bicicletas estaban en el coliseo de familias en acción con un mantenimiento perfecto y resaltó que las dificultades se centran en los trámites. Agregó que se evaluaron varias posibilidades de entregar las bicicletas a diferentes entidades pero que al final por una u otra razón no se puedo ejecutar el mismo.

Señaló que las bicicletas no son de alta rotación por lo que cuando se realice el proceso que permitan sean entregadas a la comunidad no estarán en óptimas condiciones. Añadió que al tema del bicicarril se le suma que los ciclistas no tienen la cultura de usarlo de manera adecuada y también que no están ubicados técnicamente. Además, afirmó que se ha reunido con el alcalde para discutir la situación donde le da a conocer que el bicicarril debe estar en la zona periférica del centro.

Caracol Radio consultó al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, quien dio a conocer que esta semana se espera sean entregadas a la comunidad estas bicicletas ya que el convenio se encuentra en evaluación de la Universidad del Quindío pero el jurídico que realizaba el proceso se encuentra en aislamiento por lo que en los próximos días se reintegre y se brinde la viabilidad al proyecto.