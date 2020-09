Gobernador (e) de Antioquia anunció plan para “tumbar” plazas de vicio

Durante el consejo de seguridad que se desarrolló en San Carlos el gobernador (e), Luis Fernando Suárez, habló sobre la situación de inseguridad que en este momento vive el Oriente del departamento, donde este año se han aumentado un 6,7% los homicidios

El mandatario dio instrucciones para combatir estructuras criminales en esta subregión, que según lo expusó el diario El Colombiano se encuentra azotada por la organización criminal Clan Oriente, quienes están conformados por antiguos paramilitares y se dedican al cultivo, producción y distribución de estupefacientes alimentando plazas de vicio:

“Yo no sé si la ruta sea vámonos por el Plan 100 plazas de vicio, vamos a tumbárselas. Cualquier estructura criminal que quiera alzar la cabeza para hacer presencia en el Oriente la tenemos que combatir con total verticalidad. No los dejemos pelechar, no podemos permitir que se vuelvan de una estructurita criminal a un GAO, porque ellos sí saben crecer. Si existe el Clan Oriente, vamos por el clan Oriente”, sostuvo.

El hacinamiento carcelario es una preocupación en esta subregión del departamento, en ese sentido el gobernador (e), Luis Fernando Suárez, dijo que ya hay un terreno en Andes para la construcción de una nueva cárcel, en Oriente también podría ser una realidad.

Por último, manifestó que el viernes de la próxima semana tendrá una reunión con el ministro de Defensa en Bogotá, donde espera lograr recursos para el proyecto de Tecnología para la Seguridad en Antioquia. En cuanto al incremento de policías, insistirá en la propuesta de becar estudiantes antioqueños que quieran ser policías para que se queden en Antioquia.