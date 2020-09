Avanza investigación por ataque armado en Bucarasica

Las autoridades realizaron en el municipio de Bucarasica un consejo de seguridad donde se analizaron los hechos donde un hombre murió y dos niños resultaron heridos, cuando se movilizaban por el sector de la curva en que comunica a Cúcuta con Ocaña.

El alcalde Alonso Vergel anuncio que esperan los resultados del trabajo realizado por un grupo especial de la Sijin para saber que ocurrió y dar con la captura de los responsables.

“Debemos esperar que termine la investigación que adelanta la policía a través de la Sijin y esperamos que sus resultados determinen que fue lo que en realidad ocurrió” manifestó el mandatario.

Por su parte la comunidad de Bucarasica no sale del asombro por el hecho a pesar que la familia victima en el ataque no era residente en el municipio, pidió a las autoridades entregar resultados y tomar las acciones de seguridad para que estas acciones no se repitan.

Los investigadores no descartan que la acción sea responsabilidad de algún grupo al margen de la ley que delinque en la zona.