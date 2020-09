Bogotá propondrá a Choachí turnos para subida al Verjón

La alcaldesa Claudia López, dio inicio a la ‘XIII Semana de la Bici, Pedalea Bogotá’, señaló que le propondrá a la Alcaldía del municipio de Choachí establecer horarios para la subida al Verjón, que permita organizar de mejor manera el tránsito por esta vía de alta afluencia de ciclistas.

Lea también:

“Le vamos a proponer al Alcalde de Choachí establecer horarios en Bogotá de 4 a.m. a 11 a.m., entre jueves y domingo donde cerremos la vía exclusivamente para ciclistas y luego de 11 a.m. en adelante para carros. Ya que es una vía estrecha. Como también lo es la de Patios”, afirmó López.

La Alcaldesa recordó que del total de los viajes que se hacen en la ciudad 13% se hacen en bicicleta, por eso la distribución del espacio vial debe responde a esa realidad.

Desde el Concejo de Bogotá, el concejal Oscar Ramírez Vahos pidió a la alcaldesa Claudia López la suspensión del circuito para ciclistas Bogotá - El Verjón- Choachí, por el alto riesgo para ciclistas y transportadores por accidentes que se han presentado en las últimas semanas, en uno de ellos un ciclista falleció.

“Esta vía no cuenta con las condiciones para soportar en simultánea el alto tráfico de ciclistas y de vehículos, debido a que no está en buenas condiciones; la vía no tiene berma, ni visibilidad, ni señalización adecuada, y estamos ante el incremento de una conflictividad entre ciclistas y conductores de vehículos”, aseguró el concejal Ramírez Vahos.