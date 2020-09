Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 24 de septiembre

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Cómo Lina María Marulanda Gómez de 38 años de edad fue identificada la mujer que murió luego del accidente de tránsito que se presentó en la noche del martes 22 de septiembre en el sector del parador contiguo al coliseo del café al norte de Armenia donde se vieron involucrados un vehículo particular y dos motocicletas.

Cómo Héctor Mario Díaz Montoya fue identificado el hombre que murió luego de recibir varios impactos con arma de fuego, hechos que se presentaron en la noche del martes 22 de septiembre en el barrio Villa Claudia del municipio de Montenegro Quindío, el ataque sicarial dejó una persona lesionada, la Policía investiga móviles y autores de este hecho criminal.

A la cárcel, con medida de aseguramiento, fue enviado Segundo César Jurado Bolaños, alias Meme, por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia luego de avalar la petición de la Fiscalía, que lo imputó por el delito de homicidio simple.

Los hechos tuvieron lugar en el barrio Zuldemayda de la capital quindiana el 16 de septiembre, cuando Joaquín Emilio Ocampo Rendón presuntamente fue atacado con arma corto punzante por el procesado.

De acuerdo con lo establecido, la víctima se encontraba en compañía de sus padres y un hermano en el andén de su vivienda, adonde al parecer llegó corriendo Jurado Bolaños, se acercó a Ocampo y le propinó las heridas. Momentos previos a su muerte, la víctima le manifestó a su padre que esa persona era conocida como alias Meme, el mismo que el día anterior aparentemente lo hirió con arma blanca para robarle el celular

El indiciado, quien aceptó los cargos imputados, fue capturado por miembros de la Policía Nacional el mismo día de los hechos, cuando se encontraban haciendo una ronda de vigilancia por el sector y escucharon voces de auxilio de los familiares del agredido, quien fue trasladado a un centro médico, pero falleció

El ministerio de salud reportó 97 casos de COVID_19 en el Quindío. Ya son 2.941 los confirmados. Una mujer de 67 años de edad con comorbilidad de obesidad dentro del reporte de fallecidos.

En Armenia resaltan que dependiendo del comportamiento de la ciudadanía se evaluaría volver a las restricciones

Y es que el alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, destacó que ante el aumento de casos de COVID-19 es fundamental que la comunidad acate las medidas de lo contrario no se descartaría evaluar restricciones.

Fue enfático en que los protocolos deben realizarse de manera correcta con el uso del tapabocas o mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.

Con total éxito el aeropuerto el Edén de Armenia reactivó operaciones aéreas

Caracol Radio habló con los pasajeros que arribaron a la terminal aérea desde los aeropuertos Olaya Herrera y el aeropuerto Internacional el Dorado como los que desde el Edén salieron hacia estas rutas establecidas.

Los pasajeros resaltaron la efectividad de los protocolos de bioseguridad en cuanto a la toma de temperatura, registro de datos personales, desinfección de manos y calzado. Muchos de ellos tenían como finalidad viajar por temas laborales.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, resaltó la importancia de la reapertura del aeropuerto para la reactivación económica de la ciudad. Informó que se realiza la gestión para obtener el vuelo directo para Cartagena además de intensificar los vuelos diarios.

El mandatario reveló en cuanto al vuelo internacional que el mismo iniciaría operaciones en el mes de octubre con la aerolínea Spirit aprovechando la ampliación del aeropuerto en el área internacional que se espera culmine en un mes.

Precisamente el director ejecutivo de Anato Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez, manifestó que después de tanto tiempo de inactividad el reinicio de operaciones es una oportunidad para habilitar el turismo de la región.

Finalmente, el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, indicó que es una gran noticia ante las afectaciones económicas producto de la pandemia. Señaló que la reapertura dinamiza los sectores del comercio, turístico y de transporte.

Más del 80% de las agencias de viaje en el eje cafetero reiniciaron su actividad en medio del aislamiento selectivo

Así lo dijo el director ejecutivo de Anato Eje Cafetero, Juan Pablo Vélez, manifestó que la reactivación del sector ha sido paulatina, incluso resaltó que en un año se espera recuperar las pérdidas económicas generadas por la pandemia. Añadió que las agencias de viaje cerraron e iniciaron trabajos virtuales pero muchas no superaron la crisis y cerraron definitivamente.

En Armenia se ha reactivado el 98% de las actividades económicas

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, quien entregó un balance sobre la reactivación que se genera en medio del aislamiento selectivo. Y es que el mandatario informó que las discotecas y los eventos son las actividades que no se han recibido los permisos para la reapertura porque generan aglomeración de personas.

Por su parte el presidente de la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada, evidenció que aunque es una cifra importante para la autorización, muchos de los establecimientos no se han reactivado ya que se deben establecer los protocolos de bioseguridad que requieren dinero e infraestructura.

A través de un comunicado de prensa el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, José Manuel Cortes Orozco se refirió a la investigación que adelanta la fiscalía por hechos ocurridos en los años 2007 y 2008

En el documento manifiesta “En primera instancia, la fiscalía nunca predicó que yo hubiera recibido recursos del presunto ilícito; lo que plantea es que, presuntamente por no cumplirse los objetos contractuales, como interventor supuestamente daba a lugar que otros se apropiaran de recursos públicos y, en segunda instancia, debo recordar que como jefe de la Oficina Asesora de Planeación nunca participé ni en las etapas precontractuales ni en la suscripción de dichos contratos.”

Y agregó “No obstante, desde que conozco que el ente fiscal impulsó un proceso por los mencionados contratos he estado presto a los requerimientos judiciales y a la par he ejercido el legítimo derecho de defensa bajo el cual, a través del material probatorio y elementos fácticos y jurídicos, demostraré mi inocencia, aclararé que no incurrí en ningún tipo de delito tal y como se ha expuesto desde las primeras diligencias celebradas en el presente mes”

El Consejo de Estado en fallo de única instancia decreto nulidad en todo lo actuado por la Procuraduría General de la Nación que había destituido e inhabilitado por 14 años a la ex directora jurídica de la gobernación del Quindío, Liliana Patricia García Forero en el 2008 por el escándalo del contrato del teleférico de Buenavista.

De esta forma la ex funcionaria no solo es absuelta por demostrarse que no participó en esta contratación sino que además obliga al estado al restablecimiento del derecho a la señora García Forero

La alcaldía de Circasia informó que aún no se ha otorgado la licencia de construcción para el grupo Río Espejo

Frente a denuncia ciudadana de una posible afectación ambiental por el proyecto Galicia que realiza el grupo Río Espejo en la localidad, la alcaldesa, Ana Yulieth Díaz, dio claridad que no se ha generado el permiso aún pero ya se recibió la documentación respectiva.

Respecto al tema ambiental resaltó que Empresas Públicas del Quindío brindó la viabilidad pero es un predio urbano por lo cual no necesita permiso ambiental.

El presidente de la constructora Grupo Río Espejo, Ramón Díaz, recibió con extrañeza la denuncia ya que afirmó que han cumplido a cabalidad con los diferentes permisos e incluso que el proyecto establece sostenibilidad ambiental.

La alcaldesa resaltó que ha realizado la gestión para contactar a las personas de la denuncia ciudadana, sin embargo no ha sido posible.

Líderes sociales en el Quindío celebraron el fallo de la corte suprema de justicia que obliga al gobierno nacional a regular el actuar de la fuerza pública en las protestas sociales y califica al esmad de la policía como una fuerza peligrosa y que no garantiza el derecho a la manifestación

Por su parte el profesor y doctor Rubén Darío Pardo experto en temas de no violencia manifestó que es importante que el gobierno nacional no solo acate el fallo sino que establezca los protocolos para garantizar la protesta social

Gracias al trabajo articulado de la Secretaría de Educación y la institución educativa La Mariela, que tiene presencia en varias veredas del departamento, se puso en marcha el plan piloto para la reactivación de las residencias escolares, iniciando con su sede ubicada en la vereda La Palmera del municipio de Pijao.

En deportes, a las 7y 40 de la noche en el estadio metropolitano de techo en la ciudad de Bogotá, el Deportes Quindío enfrentará a Fortaleza por la segunda fase de la copa Dimayor