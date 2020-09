Alcalde de Cartagena William Dau compara uso de tapabocas con mear

Nuevamente el Alcalde de Cartagena vuelve a ser tendencia con su particular forma de hablarle a la ciudadanía. Esta vez, a través de un video que es viral en las redes sociales, William Dau dio a conocer un “mensaje didáctico” sobre el tapabocas para prevenir el Coronavirus.

“Yo sé que hay gente que siempre critica lo que hago y esto me lo van a criticar porque van a decir que es vulgar el mensaje, pero aun así lo hago pues pienso que todos lo pueden entender. Es un mensaje didáctico de porqué se debe usar el tapabocas para prevenir el COVID”, aseguró.

En el audiovisual, el mandatario comparó el uso del tapabocas con la protección que brinda un pantalón a la hora de orinar.

“Haga de cuenta que yo estoy desnudo y viene otro tipo y me mea encima, yo termino todo mojado de orín. Pero si me pongo un pantalón, estoy semi protegido, me alcanzo a mojar, pero no estoy así empapado. En cambio, si la otra persona también usa el pantalón, yo estoy protegido y él es el que se lleva el meado. Por eso deben utilizar tapabocas”, puntualizó.