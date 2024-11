“No es nuestra responsabilidad”: Galán a la Nación por atención a comunidades indígenas

Bogotá

Tras la llegada de más de 4 mil comunidades indígenas a Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que se haga cargo de la atención de estas poblaciones, aseguró que esta labor es responsabilidad de la Nación, por lo que pidió que actúe con urgencia y les brinde garantías de dignidad.

#BOGOTÁ El alcalde @CarlosFGalan reiteró el llamado al Gobierno Nacional para atender la llegada de las comunidades indígenas a Bogotá. “No es nuestra responsabilidad”, aseguró. Pidió a la Nación que actúen con urgencia y brinde garantías de dignidad a estas poblaciones. pic.twitter.com/DIU3RJaCNR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2024

“Cuando hay demandas frente al Gobierno Nacional como está ocurriendo en este momento no solamente con indígenas Emberá sino también con la población campesina que está llegando, son demandas que tienen que ver con temas que son responsabilidad del Gobierno Nacional. Nosotros respetamos eso, pero creemos que el gobierno nacional tiene que actuar, tiene que responder, tiene que recibirlas, tiene que atender esas inquietudes. No podemos eventualmente dejar esto en manos de otros actores que no tienen esa responsabilidad”.

Explicó además el alcalde que en múltiples ocasiones el Distrito ha acogido a comunidades indígenas, puntualmente Emberá. Aún así, insistió en que desde las entidades de la Alcaldía de Bogotá, no se pueden resolver las problemáticas con las que cuentan en sus territorios.

“La Nación entonces no puede estar eventualmente evadiendo su responsabilidad por la falta de coordinación que hemos visto, nos busca una entidad del Estado pidiendo apoyo para que otra entidad del Estado del orden nacional apoye, eso no tiene sentido. Siéntese el Gobierno Nacional, asuma su responsabilidad, Bogotá está lista a ayudar pero lo que nos corresponde a nosotros, la problemática que tenemos hoy y por la que llegan poblaciones de diferentes puntos del país a Bogotá es por temas que son responsabilidad de la Nación y que tiene que atender”.

¿Qué responde la Agencia Nacional de Tierras?

A su vez, Rodrigo Toro, vocero de la Agencia Nacional de Tierras, pidió al Distrito articular labores y garantizar las medidas de orden público en la ciudad, puntualmente en inmediaciones del Centro Administrativo Nacional.

“Claramente se generan algún tipo de situaciones que puedan ocasionar dificultades y situaciones que se solucionan en su momento como en la noche anterior, pero no trascendió, no escaló afortunadamente. Seguimos invitando al Distrito Capital a que articule con la Agencia Nacional de Tierras, con el PMU, a que nos colabore y a que efectivamente las medidas de orden público se puedan concertar a fin de no generar escalamiento en materia de orden público”.

#BOGOTÁ Desde la @AgenciaTierras entregaron un parte de tranquilidad frente al avance en los diálogos con las comunidades indígenas de Risaralda que llegaron a Bogotá. También reiteraron que no hubo retención por parte de la comunidad a personas civiles y funcionarios del… pic.twitter.com/gp9oRbRvPF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2024

Aseguraron además que se han adelantado los procesos de escucha al pliego de demandas que se ha impuesto por parte de la comunidad. Indicaron que hay total disposición y un compromiso por parte del Gobierno Nacional.

“Damos un parte de tranquilidad a la comunidad en general y a la opinión pública, el diálogo con la comunidad en Vera, Chambí, en Vera, Cativo, del departamento del Risaralda, pueblos de Mistrató, de Pueblo Rico, en general todos los municipios que tienen asentamientos, resguardos y cabildos en el departamento del Risaralda se ha desarrollado bajo absoluta normalidad, en armonía institucional”.

Añadieron desde la ANT que en horas de la tarde se instalará la mesa de diálogos con las comunidades indígenas. De esta participarán miembros de los ministerios del Interior, Salud, Vivienda e Igualdad.