Paciente denuncia presunto abuso sexual en Hospital de Bello, Antioquia

En la denuncia publicada en redes sociales, un hombre explicó que el día 1 de septiembre consultó en el hospital César Uribe Piedrahita, del municipio de Puerto Berrío, por un cuadro de fiebre, pero ante la falta de equipos para realizar los exámenes correspondientes, fue remitido al hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Habría sido en ese lugar donde, según el testimonio del paciente, el 6 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, pidió al personal unas pastillas para el dolor de cabeza, solicitud que habría sido atendida por un enfermero, quien le suministró 5 pastillas y una cantidad considerable de gotas, que, asegura, no tendrían nada que ver con el tratamiento.

“Estas gotas me adormecen, me dejan entre sonámbulo y bobo, yo me levanto a las 3 de la mañana y encuentro que este enfermero me estaba practicando sexo oral, me estaba masturbando, yo entre dormido solamente miro la situación no me puedo mover, mi cuerpo está inmóvil por toda la medicina”, aseguró.

El denunciante afirmó que despertó al día siguiente completamente consciente de la situación e interpuso todas las quejas correspondientes por el presunto abuso del enfermero. Además, dijo que debido a la gran cantidad de medicina que le fue suministrada, presenta hipo persistente.

“Estoy tratando de encontrar ayuda con el personal médico, los encargados y entes del hospital; vienen, me piden explicaciones, anotan lo que les digo. Sin embargo, no hacen nada. Me siento vulnerado, abandonado, he sido maltratado física y psicológicamente”, expresó.

Ante estos hechos, el Hospital Marco Fidel Suárez compartió un comunicado en el que aseguró que, desde el momento en que el hombre denunció, se ha realizado el acompañamiento y asesoría permanente y que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional y la Fiscalía para que realicen la investigación correspondiente.