Solicitan retomar obras inconclusas en centros de salud de Cartagena

Nuevamente la Contraloría General de la República, insiste sobre el mal manejo de los recursos públicos en Colombia, y Cartagena no es indiferente al llamado, por eso varios veedores pidieron terminar los centros de salud inconclusos en la ciudad.

Casos reconocidos con el CAP de Los Cerros, son la referencia de varias organizaciones y líderes del sector, para reclamar resultados al gobierno del mandatario William Dau, con la claridad de que fue un problema heredado.

Neydilia Garcés, vocera de los usuarios en la UPA Daniel Lemaitre, también reclamó la terminación y puesta en funcionamiento de cinco establecimientos priorizados por el distrito, y que según ella, no se culminan.

"Uno no sabe si la pelea es del alcalde o los concejales, mire que por fin hubo sesiones extras pero no se dice nada sobre estos elefantes blancos. Le decimos a Dau que nosotros no somos malandrines, por eso debe incorporar los recursos para terminar las obras", agregó la veedora.