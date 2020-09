Con bioseguridad el Portal de Los Dulces retoma actividades en Cartagena

Con nuevos uniformes, renovados módulos y con el respaldo y la presencia del alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, quién les dio personalmente la bienvenida, las matronas del Portal de los Dulces, y demás personal que allí labora, como artistas urbanos y artesanos, anunciaron su reactivación para el próximo lunes 14 de septiembre.

“El icónico Portal de los Dulces reabre sus puertas el próximo lunes 14 de septiembre. Podrán venir a comprar sus cocadas, enyucados, caballitos y dulces de ajonjolí. Escuchen ustedes turistas, vengan a Cartagena y visiten el Portal de Los Dulces. Todos los cartageneros hemos coleccionado buenos momentos en el Portal, aquí donde labora gente cartagenera de buen corazón”, instó el mandatario cartagenero.

Evelia Alcalá Martínez, representante de las matronas del Portal de Los Dulces relató que: “Desde el 14 de marzo que nos enteramos que debíamos cerrar el Portal de los Dulces, las 27 matronas quedamos en shock, teníamos la producción de dulces y no sabíamos que íbamos a hacer con esta. En este tiempo tuvimos pérdidas, no solo económicas sino también humanas, porque murieron compañeros del Portal. Para retomar nos costó mucho trabajo, ingresamos a un mundo de la virtualidad y en el grupo hay muchas de ellas son adultas mayores y no manejan la tecnología. Estaba deprimida, pero Dios y todas las demás matronas me motivaron a levantarme”.

Fueron capacitados en medidas de bioseguridad

La representante de las matronas agradeció a todas las personas y entidades que coadyuvaron para que este hecho se diera como la Fundación Tu Cultura, Pacaribe, Corpoturismo, DADIS y, especialmente, al SENA que las capacitó virtualmente por más de 1 semana en protocolos de bioseguridad (higiene de manos, uso permanente del tapabocas, distancia social, entre otros) y por supuesto a la Fundación Desarrollo Integral Finita de Benedetti, que las dotó con nuevos uniformes conformados por llamativos suéteres, delantales, tapabocas y hasta turbantes, además, esta Fundación también pintó los módulos y sillas donde trabajan para que este espacio se viera en orden en esta nueva reapertura que arranca por lo alto.

El DADIS reforzará durante el día las capacitaciones en protocolos de bioseguridad a todo el personal que labora en el Portal de Los Dulces, para que se implemente la reactivación de manera responsable y segura y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. A través de estas capacitaciones, y con el apoyo de las EPS Mutual Ser y Comfamiliar, se le entregaron kits de bioseguridad que incluye tapabocas, material informativo y educativo, tapabocas y geles antibacterial, mascarillas, entre otros.

En estas capacitaciones con el DADIS participarán 58 artesanos y 25 comerciantes del Portal de Los Dulces en grupos aproximados de 20 personas cada uno (10 a.m a 12 p.m; 2 a 4 p.m; 4 a 6 pm).