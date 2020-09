¿Reactivación o reordenación?

Desde que el Gobierno Nacional anunció el inicio del aislamiento selectivo, también empezó a ponerse de moda la palabra reactivación.

Sin lugar a dudas a todos nos animó la palabra, por supuesto que significaba iniciar nuestras actividades con unas condiciones expresas de nueva normalidad que garantizaran el autocuidado y la protección del entorno, toda vez que si bien reactivaremos el virus aún sigue dando la pelea mundialmente. Es decir, la pandemia continúa.

La ciudadanía en general esperaba el anuncio de unos protocolos de funcionamiento de eventos, la comunicación de unas reglas claras para la apertura de sectores comerciales, anuncio de alivios tributarios e incluso la oportunidad de un nuevo orden en sectores de desarrollo comercial. Pero, ¡oh sorpresa! No ha sido posible para muchísimos sectores conocer las reglas, protocolos o beneficios de la reactivación anunciada en la ciudad. Ha sido casi que un cuenta gotas de post en redes sociales que no contienen la estrategia general para la reactivación que debía iniciar el 1 de septiembre.

Entonces nos embargan varios interrogantes: ¿Por qué hasta el martes 8 de septiembre escucharán a los bares si la reactivación se anunció para el 1 de septiembre? ¿Serán improvisadas las medidas que contiene el decreto 0826 de agosto 31 de 2020? Sí, son algunos de los interrogantes que nos hacemos ciudadanos del común que solo tenemos interés de conocer las reglas claras para un buen funcionamiento de la ciudad.

Y como no están claras las reglas y protocolos, el fin de semana inmediatamente anterior vimos post en redes de algunos ciudadanos desembarcando naves acuáticas y bañándose en el mar, mesas servidas en el interior de los restaurantes, actividades deportivas de conjunto aficionado en barrios, en fin un mundo de actividades que para nada obedecen el decreto mencionado y es ahí donde me vuelvo a preguntar: ¿Existe la sinergia y comunicación adecuada con la ciudadanía para desarrollar la reactivación?

Considero que no y que deben ser más claros y precisos en la comunicación de las mismas desde el Distrito de Cartagena. El éxito estará en ampliar la difusión de las medidas, si realmente fueron decretadas, llevar a cero la improvisación de protocolos y trabajar el Gobierno en equipo.

Hace algunos días dije que teníamos un reto conjunto ciudadanía y Gobierno, lo sigo afirmando, si de verdad queremos que los gobernados obedezcan también debemos emitir ordenes claras, expresas y contundentes, sin vacilaciones ni retractaciones para eso existen los estudios de conveniencia de las mismas que obedecen a un análisis del conjunto de gobierno.

Analizando este contexto entonces necesitamos primero reordenar las ideas de gobierno y sus acciones para iniciar la reactivación porque sin ser de mal agüero en la medida en que la cabeza, en este caso el Gobierno Distrital, no tenga coherencia ni claridad en un plan de acción, mucho menos podrá imponer o ejercer autoridad a los gobernados

Insistiré en el llamado al reordenamiento, coherencia y claridad del gobierno en el plan de reactivación porque de lo contrario tendremos mayores frustraciones y continuaremos perdiendo un valor que hemos construido entre todos que se llama Cartagena de Indias como destino turístico.

Es importante articular para la socialización de acciones a los Secretarios de Participación Ciudadana, Escuela de Gobierno e Interior, así como estudiar medidas de alivios tributarios, en cabeza de Secretaria de Hacienda y Corpoturismo, para motivar a los comerciantes, sector que aporta gran parte del presupuesto con impuesto de Industria y Comercio, muchas estrategias por estudiar, aplicar que son incluyentes y motivantes. Manos a la obra, el gobierno es para accionar.

Estas líneas obedecen a voces de ciudadanía activa que busca que de verdad reactivemos y no fracasemos en el intento por lo tanto no deberán ser tomadas a título personal como suele suceder cuando se escribe lo que no se quiere oír por parte del gobierno.

Los que escuchan proceden con sabiduría, eso dice mi madre cuando da un buen consejo.