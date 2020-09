El 1 de octubre iniciaría piloto en playas de Cartagena: alcalde

El Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, informó que ya se encuentra listo el protocolo para reabrir las playas en un plan piloto, que incluye dos balnearios. Bocagrande, frente al Hotel Caribe (700 metros) y Playa Azul La Boquilla (más de 1 kilómetro que se extenderá hasta las playas de La Boquilla).

“Estamos trabajando a toda máquina, ya definimos los puntos de entrada, demarcación, entre otros. Se ha avanzado muchísimo, esperamos poder reactivar a más tardar el primero de octubre”.

Dau Chamat aseguró que en ambas se cumplirán los protocolos de distanciamiento, control de horario y advirtió que lo que no quieren es regresar a cómo estaban las playas antes, con bañistas asediados por los vendedores, para evitar esto -dice- harán zonas especiales donde los visitantes de las playas podrán acercarse para adquirir los productos o servicios específicos requieran.

En cuanto a los demás sectores que esperan luz verde para la apertura y operar, el alcalde manifestó: “A raíz del último decreto hemos estado recibiendo observaciones, peticiones, de diferentes actores, incluidos los hoteles, y todos estos los estamos teniendo en cuenta para corregir, mejorar, aumentar y/o permitir la reapertura de otros sectores adicionales en el próximo decreto que será expedido el 16 de septiembre, porque el que está regulando en este momento llega hasta el 15. No podemos continuar cerrados, pero es importante no bajar la guardia y ser responsables en el autocuidado entre todos para no tener que volver a cerrar y lograr la victoria definitiva frente a la COVID-19”, afirmó el mandatario local.