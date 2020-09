Estamos estructurando tutela para retornar a la alcaldía: José Manuel Ríos

El alcalde suspendido de Armenia, José Manuel Ríos, se pronunció respecto al caso que adelanta la Procuraduría General de la Nación y que prorrogó por tres meses la suspensión en el proceso disciplinario que se adelanta por presuntas irregularidades en contratación de COVID-19.

Indicó que son varias las inconsistencias que se evidencian en el proceso como es la hora de notificación tanto para él como para el Gobernador del Quindío como primera autoridad y donde el horario es extemporáneo.

Destacó que la prórroga no tiene fundamento probatorio ni jurídico por lo que no se sustenta la causal de suspensión en cuanto a la posible reincidencia. Fue claro en decir que la Procuraduría no tiene la competencia para suspender a funcionarios elegidos por voto popular de acuerdo con la reciente sentencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso de Gustavo Petro. Añadió que se instauró una solicitud de nulidad donde se plasman cada una de las inconsistencias.

En Contexto:

Finalmente realizó un llamado a la Procuraduría para que valide el caso ante la vulneración de derechos y fue enfático en afirmar que junto a su equipo jurídico estructuran una tutela para retornar a la administración municipal.