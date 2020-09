Ladrones golpeados por comerciantes denunciarán a sus agresores en Boyacá

Un grupo de ciudadanos, prácticamente armó un “escuadrón anti ladrones” en Sogamoso, Boyacá: a quienes cojan robando, los castigan azotándolos en plena vía pública.

A los últimos ladrones, dos colombianos de 30 y otro de 23 años, que habían roto el vidrio de una tienda y se robaron chitos, papas y gaseosas, casi los terminan linchando.

Aparentemente cansados de los hurtos en todas sus modalidades, en donde, según la comunidad, la delincuencia común se ha disparado, los ciudadanos y comerciantes actuaron de dicha forma, para dejarle una especie de ‘advertencia’ a los ladrones.

La furia de los ciudadanos contra los ladrones fue tan intensa, que se tomaron la justicia por mano propia.

“Los amarraron de manos en un poste, posteriormente, les rasgaron la ropa, los bañaron con agua fría, y fueron golpeados por varias personas; incluso, a correazos en la espalda, resultaron heridos los delincuentes. Alrededor del hecho, había muchas personas burlándose y grabando lo que estaba pasando, pero nadie defendió que lo que estaban haciendo con esos muchachos, era lesionando sus derechos humanos”, describió la escena la secretaria de Gobierno de Sogamoso Sonia Sánchez.

A tu turno, el concejal de Sogamoso, Alejandro Gutiérrez, señaló que “este es un muy mal síntoma para nuestra vida en sociedad. Este caso es triste, y es la autoridad la que tiene que impartir justicia, pero la gente se cansa de su alejamiento, termina actuando así”.

La secretaria de gobierno de la ciudad, sostuvo que el trato contra los jóvenes fue inhumano, y por eso ahora las autoridadesbuscarán que los ladrones para que denuncien a quienes los agredieron.

“Esto no se va a quedar así, lo que hicieron los comerciantes, fue un delito, y los jóvenes que fueron agredidos, van a demandar a sus victimarios por lesiones personales. Entendemos que no es tolerable el hurto por ningún motivo, pero el hecho de que estos jóvenes hayan tenido una conducta delictiva tal, no le da derecho a los 4 comerciantes que además es muy fácil de identificar en los videos para que azotaran de esa manera a los jóvenes, pues tampoco hay justificación para que la ciudadanía se tome la justicia por su mano, eso no debe pasar”, explicó Saánchez,

De otro lado, el comandante del departamento de policía de Boyacá, el coronel Germán Jaramillo, indicó que se continuará con la investigación para que los agresores de los ladrones de 30 y 23 años, respondan por haberse tomado la justicia por mano propia.

“Ya la Fiscalía General de la Nación, tiene conocimiento del caso, tiene toda la información, y se envió a los jóvenes a medicina legal para que les hicieran valoración médica y determinará las lesiones que presenten estados personas”, sostuvo el coronel Jaramillo.

Agregó que los jóvenes violentados, no tienen antecedentes judicial, pero sus agresores sí: “el Continuamos con la investigación para lograr la captura de los agresores, y que respondan por esas lesiones que le causaron a los jóvenes. Incluso ya tenemos identificados a los agresores, y uno de ellos, tiene antecedentes por lesiones personales, pero en contraste, los jóvenes que fueron azotados por haber robado los comestibles, ninguno tiene algún antecedente judicial”.

La policía de Sogamoso, y la de Boyacá, se comprometió a poner un CAI móvil para garantizar el orden en la zona.

“Pero la orden de poner un CAI en este sector, ya se había dado, más no se deriva de esta situación, esa ya es una decisión que teníamos estructurada, para organizar este sector que a veces tiene casos de intolerancia dentro otras quejas de convivencia”, dijo la secretaria de Gobierno.

El coronel Jaramillo dijo al respecto que “se realizará un concejo de seguridad para que tanto la administración municipal, nuestros uniformados y la comunidad, además de la administración de la central de abastos, garanticemos el orden en esta zona de la ciudad, pero también para hacer un llamado a la tolerancia”.

Las autoridades en conjunto le piden a los ciudadanos mesura ante este tipo de actos, y se comprometieron a incrementar la vigilancia y control para evitar nuevos casos de hurto en cualquier modalidad, especialmente las que tienen que ver con el ‘cosquilleo’ y el ‘raponazo’.