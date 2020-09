Candidato a la personería espera terminar el proceso

El firme aspirante a ocupar el cargo de Personero en la ciudad de Cúcuta Manuel Salazar Chica dijo a Caracol Radio que con el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander prácticamente se debe reanudar el concurso que estaba suspendido por orden del juez tercero de la ciudad.

Explicó el candidato que “el señor Alcalde de la ciudad de Cúcuta en su deber legal debe citar a sesiones extraordinarias en el concejo para que ellos procedan a finalizar el concurso”.

Lea además:Concejo dará continuidad al concurso para escogencia del personero

Indicó que “lo único que resta es la entrevista, esta no es eliminatoria, no me excluye del concurso y también soy el único que ha cumplido con todas las etapas del proceso pues obviamente tengo un derecho legítimamente ganado y por lo tanto se me debe posesionar en el cargo de la Personería de Cúcuta”.

El candidato ha venido liderando ese proceso luego de hacerse a acreedor a la continuidad del concurso de méritos en medio de los pasos que exigía el trámite.

Se cumplen diez meses del proceso que incluso viene desde la anterior mesa directiva y no se ha podido avanzar por diferencias en criterios jurídicos y por presunta injerencia política.