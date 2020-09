Siguen manifestaciones por muerte de joven futbolista en Cartagena

Familiares y allegados al joven futbolista muerto durante un procedimiento policial en Cartagena realizaron un plantón exigiendo justicia.

Con camisetas blancas, mensajes y actos símbolos, un grupo de personas en el barrio San Francisco de la capital bolivarense, pidió acelerar las investigaciones para esclarecer el caso de Harold David Morales Payares, un joven de 17 años fallecido en confusos hechos donde estaría involucrado, presuntamente, un patrullero de la policía.

"Me siento muy dolida, se llevaron algo de mí y hoy es triste levantarse y que mi hijo no me pida para irse a practicar. Se llevaron los sueños de un adolescente que solo quería convertirse en futbolista", expresó Lizeth Payares, madre del menor.

Luego de presentarlo como un abatimiento, la Policía reconoció que ya están recopilando pruebas para el proceso. Por su parte, según la comunidad el uniformado que habría accionado el arma sigue trabajando normalmente.