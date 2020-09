Denuncian aumento de pasajes en medio de reactivación de la terminal

El transporte para salir desde Bogotá se reactivó a partir de este martes 1 de septiembre. Se espera que diariamente salgan desde la capital 14.100 pasajeros en 1.220 vehículos. Se reactivan todos las salidas a destinos nacionales.

Desde ya, se anunciaron alzas en los tiquetes de hasta un 50 o 100 por ciento. Los ciudadanos están inconformes con los aumentos, pues dicen que no es justo.

Por ejemplo, un tiquete que costaba $30.000 puede llegar a $100.000. Autoridades señalaron que las empresas deben avisar con días de antelación sobre los aumentos.

Con la reactivación de la terminal de transporte se reactivarán 30.000 empleos directos y 1.200 en el sector comercio.

Las normas: no hablar por teléfono durante el viaje, no consumir alimentos, no llevar cobijas, ni almohadas, evitar viajar con mascotas, no llevar mucho equipaje.

El aforo de cada bus es del 50 por ciento pero puede aumentar si las personas son de un mismo núcleo familiar. El horario será de 6 a 10 pm.