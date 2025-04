Gobierno abonará $400.000 millones para pago de subsidios de energía en abril

El Ministro de Hacienda Germán Ávila, confirmó durante el consejo de ministros de este lunes, que se tiene previsto hacer un abono de 400.000 millones de pesos a los subsidios de energía que adeuda el gobierno en el mes de abril.

Indicó que el próximo lunes se reunirá con las empresas con las que hay compromisos pendientes con el fin de encontrar fórmulas para solucionar las deudas.

El jefe de la cartera de Hacienda también aseguró que durante el primer trimestre del año se han pagado $923.000 millones correspondientes a los subsidios para las tarifas de energía.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, habló sobre los motivos por los que no se han pagado los subsidios, entre ellos el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso y la destinación del presupuesto hacía otras carteras del gobierno.

“Hemos hablado aquí de titular los subsidios al estrato 1, 2 y 3 que no se han pagad, no se han pagado Ministra de Transporte, porque en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio del Transporte decidieron priorizar el traslado de dinero de la caja a las concesionarias viales sin examinar si han cumplido o no”, dijo.