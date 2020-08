Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, lunes 31 de agosto

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En la semana del túnel de la línea, por la inauguración del túnel principal de 8.65 kilómetros, el túnel de rescate, los tres puentes, cinco viaductos y los 13.4 kilómetros de doble calzada, el Invías anunció que no se incrementará el peaje

Así lo confirmó el director del Invías, Juan Esteban Gil que explicó que entendiendo la situación económica del país, el ajuste de la tarifa de peaje se incrementará en el 2021 cuando de terminen todas las obras y destacó que no será uno de los más caros del país.

Precisamente este fin de semana cientos de ciclistas se tomaron el ascenso el ascenso al alto de la línea esto teniendo en cuenta que esa ruta no volverá a funcionar para los ciclistas aficionados por la puesta en marcha del túnel de la línea el próximo viernes 4 de septiembre.

Esteban Mejía, joven ciclista de 13 años de edad en compañía de amigos y familiares ascendieron este fin de semana en su bicicleta por el alto de la línea y coronaron la mítica montaña.

El comandante de la policía de tránsito del Quindío, mayor Heiver Espinel reiteró el llamado a los ciclistas para que tengan mucha precaución y prudencia en esta carretera, y además portar los elementos de protección como casco, y trajes reflectivos.

A menos de una semana que se inaugure por fin el túnel de la línea, ya hay polémica por el nombre en homenaje al ex presidente Darío Echandía, cuya resolución fue firmada por el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos.

El director nacional del Invías, Juan Esteban Gil así lo confirmó en un conversatorio virtual sobre la mega obra liderado por la cámara de comercio de Armenia y el Quindío

El Presidente Iván Duque señaló que este viernes 4 de septiembre entregarán a cada trabajador que participó en la obra un certificado, un diploma, que lo acredita como constructor del Túnel de la Línea, la más importante obra de ingeniería que haya hecho en el país

Hoy continúa la programación de la semana del túnel de la línea con el conversatorio “De mulas, trenes y tractomulas”, a cargo del presidente de la academia de historia del Quindío, Jaime Lopera.

En noticias judiciales, cómo Andrés Felipe López Lozano, de 30 años de edad, fue identificado el hombre en silla de ruedas asesinado en la tarde de ayer domingo en la puerta de ingreso del condominio Sinaí al sur de Armenia.

En el Quindío, la policía aunque reporta disminución de 29 homicidios menos en lo que va del 2020, el sicariato es la modalidad más utilizada para cometer este delito en este departamento y es que de los 114 asesinatos este año 71 se ha cometido mediante esa modalidad en especial por retaliaciones o disputas por el tráfico de estupefacientes

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, condenó a 41 años de prisión a Jhon Breiner Castaño García responsable de los delitos de doble homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos que continúan en investigación sucedieron el 25 de junio de 2017 en el barrio Portal del Edén, en la capital quindiana, donde fueron asesinatos con arma de fuego un menor de 17 años identificado como Marlos Steven Realpe y una mujer identificada como Amalia Valencia Pineda de 60 años de edad.

Hay preocupación en el Quindío, porque en lo que va del 2020 4 menores de edad se han suicidado en este departamento, entre ellos dos menores de 13 años de edad.

El último caso se presentó en el municipio de Salento donde decidió quitarse la vida, José Manuel Marroquín de 13 años de edad, en lo que va corrido del año se han reportado 34 suicidios en el Quindío.

En noticias de la valorización, luego del fallo disciplinario que profirió la Procuraduría General de la Nación que destituyó e inhabilito por 20 años al ex alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez por el escándalo de la corrupción en la valorización, su abogado apeló la decisión.

Jhon Faber Quintero Olaya el abogado del exmandatario señaló que apeló la decisión disciplinaria no solo por no estar de acuerdo con los argumentos de la Procuraduría sino además porque no se tuvo en cuenta el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, donde señala que este ente de control no tiene competencia para destituir un funcionario público elegido por votación popular

Por posibles actos de corrupción en la contratación de proyectos para la construcción, adecuación, mantenimiento y/o reparación de la infraestructura vial de la ciudad, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco tres exfuncionarios de su administración, y el exgerente de la Empresa Amable de Armenia, Mauricio Pedroza Canizales.

Al parecer la disciplinada materializó acuerdos presumiblemente ilegales entre su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, quien poseía información detallada de los proyectos de la alcaldía, con el contratista Fernando León Diez Cardona

La exalcaldesa presuntamente se apropió de 2.000 millones de pesos derivados de los presuntos malos manejos del anticipo de los contratos de valorización y habría permitido que terceros se apropiaran de una suma aproximada a los $15mil millones además del aparente trámite y celebración de negocios jurídicos sin los requisitos legales necesarios.

El órgano de control abrió pliego de cargos contra el exsecretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, y a los entonces director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero.

El ministerio público formuló pliego de cargos a los interventores de los contratos 012 y 031 de 2015, Andrés Leonardo Lasso Aguirre y Ángel José Angarita, relacionadas con la aparente falta de control a los pagos e inversión de los anticipos que, al parecer, en parte, fueron destinados a efectuar presuntos pagos de coimas a funcionarios públicos y particulares.

La Procuraduría General abrió también investigación disciplinaria al representante legal de la Constructora Diez Cardona, Fernando León Diez Cardona, por haber utilizado presuntamente el dinero proveniente de anticipos girados por la Alcaldía de Armenia para pagar presuntos sobornos pactados para garantizar la adjudicación de los negocios jurídicos.

El Quindío llegó a 1253 casos de COVID-19, 131 en el último reporte del Instituto Nacional de Salud, además se registraron tres muertos más en Armenia, Pijao y Quimbaya tres hombres de 44, 72 y 86 años de edad, ya son 35 las víctimas del coronavirus en el departamento.

El Quindío amanece con la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios de Armenia ocupadas al 100% no solo por pacientes COVID sino también por otras enfermedades.

Precisamente ante el aislamiento selectivo que se inicia mañana en todo el país, el comandante de la policía en el Quindío, coronel José Luís Ramírez solicitó a las autoridades que se mantenga el toque de queda nocturno en todo el departamento para hacerle frente al incremento de los contagios.

En la etapa del aislamiento selectivo se debe levantar el pico y cédula en el departamento, Así lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada que destacó que las alcaldías deben tomar las decisiones basados en esa reapertura y no limitar la actividad empresarial.

Buenavista y Circasia flexibilizarán las medidas frente al aislamiento selectivo.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social informaron que las 146 personas que hay registradas en el albergue de Cenexpo continuarán en aislamiento obligatorio con el propósito de brindar ayuda a esta población vulnerable que ha estado en condición de calle y con atención en este lugar.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante fallo en Acción de Tutela en primera instancia, promovida por el señor Juan Felipe Rodríguez Vargas, declaró que el Parque Nacional Natural los Nevados es Sujeto Especial de Derechos para su protección, recuperación y conservación con enfoque integral.

El fallo concede 15 días al presidente de la república Iván Duque para que conforme un comité y establezca un plan de acción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales de Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas y cinco meses para implementar el plan de acción establecido

Mientras cinco estudiantes completan hoy cinco días en huelga de hambre en las afueras de la Universidad del Quindío donde solicitan matrícula cero, la alcaldía de Armenia anunció 344 millones como apoyo para los estudiantes de estratos 1 y 2 y la alcaldía de Circasia destino 38 millones de pesos para garantizar matrícula cero para los estudiantes del alma mater.

2.000 empleos generará la multinacional Teleperformance en el Quindío

Y es que a través de la Agencia de Inversiones del Quindío, la multinacional con sede principal en Francia y presencia en más de 80 países y dedicada al sector de tecnologías de la información ofrece las vacantes en la cual ya a la fecha hay más de 1.000 personas inscritas

Hoy se realizará Foro de Socialización de Ayudas a Desempleados y Empresarios Durante La Pandemia

En deportes, luto en el fútbol aficionado del Quindío por el fallecimiento del profesor Rubén Hernández debido a un accidente cerebrovascular, dirigentes, entrenadores y formadores lamentaron el deceso del profe Rubén como era conocido el entrenador.