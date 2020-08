Aumentan protestas de familiares de internos de La Modelo

Familiares de los internos de la Cárcel Modelo de Cúcuta volvieron a protestar por las precarias situaciones en que se encuentra la población carcelaria en medio de la pandemia.

Los representantes de Asofaminterccuc dijeron a Caracol Radio que “no entendemos como no hay atención sanitaria oportuna para estas personas, ellos también son humanos, cometieron un error, pero eso no hace que no se les suministre atención que los abandonen y que no nos protejan”.

Indicaron que “ya varios funcionarios e internos han fallecido y acá no pasa nada, no hay pronunciamiento del Inpec no se adoptan medidas y tampoco se genera un equipo especial que esté atento al comportamiento sanitario de nuestros seres queridos”.

Precisaron que pese a todas las reclamaciones que se han hecho no hay una respuesta de las autoridades penitenciarias a este tema tan preocupante.

Lamentaron que pese a las vidas que se han perdido todavía no se adoptan medidas de prevención sanitaria para frenar el contagio del Coronavirus al interior del penal.