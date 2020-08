Graves denuncias sobre presunta agresión policial en Cartagena

Mientras dialogaba con varios allegados en el barrio San Francisco, Cindy Salas asegura que fue víctima de la peor agresión de su vida.

La mujer madre de tres menores, asegura que los policías del GOES llegaron con insultos retirando a un grupo de personas, y tras un cruce de palabras, fue golpeada en reiteradas veces al parecer, por el grupo de cascos negros.

Lea también: Piden controles en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena

En medio de lágrimas, Cindy señaló que los uniformados parecían animales, "me tiraban cachetadas, me daban patadas, puños, me golpearon con palos; hasta un candado me tiraron. Luego me llevaron al CAI de San Francisco y me dejaron botada en el suelo, tenían como un burla conmigo y yo ni siquiera me podía mover de tanto dolor", expresó.

La Policía Metropolitana no se ha referido sobre este hecho que según las denuncias conocidas por Caracol Radio, se ha vuelto frecuente en la ciudad.