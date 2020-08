Viernes 28 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

De la mula a la tracto mula, comienza desde hoy la semana del túnel de la línea en el Quindío, esto teniendo en cuenta que el 4 de septiembre el Invías entregará el túnel principal y las obras anexas.

Y es que a una semana de la entrega del túnel de la línea desde la alcaldía de Calarcá se ha establecido el evento de la Mula a la Tracto mula que abarca una serie de conversatorios sobre la importancia que ha tenido el proyecto para la localidad ya que es puerta de entrada al Paisaje Cultural Cafetero lo que generará avanzar en el desarrollo social, económico, cultural, deportivo y turístico.

Hoy iniciará el conversatorio “Retos que superó el Invías para la construcción del Túnel de la Línea” a partir de las cinco de la tarde a través del Facebook Live de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

Veeduría técnica del túnel de la línea confirmó que todo está listo para la entrega de la mega obra

Uriel Orjuela presidente de la Veeduría Técnica Especializada al Proyecto informó que se realizó junto al Invías y la Contraloría una visita de verificación la cual evidenció que todo está listo para la apertura que permita poner al servicio del país la mega obra.

Resaltó que en el recorrido se pudo establecer el estado y desarrollo de las obras a una semana de la inauguración del túnel principal, túnel piloto y tres intercambiadores.

El ingeniero añadió que en los años de ejecución de la obra se han realizado múltiples recomendaciones donde la gran mayoría han sido escuchadas por el Gobierno Nacional. Afirmó que es clave la articulación que se ha establecido con las entidades para sacar adelante esta importante obra.

Como Blanca Alcira Martínez Rodríguez de 64 años de edad fue identificada la mujer que murió en un accidente de tránsito que se presentó en la variante sur en Calarcá frente al ingreso al jardín botánico, luego de ser arrollada por un motociclista que huyó del lugar de los hechos.

Mientras que en Armenia, un hombre identificado como Edwin Ferney Bello López de 28 años de fue asesinado en el barrio Santa Rita al sur de la capital del Quindío, la policía capturó a dos mujeres presuntas sospechosas del crimen que fue cometido con arma de fuego.

En lo que va corrido del año, La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia, Dian ha aprehendido mercancía de contrabando en las vías del Quindío por 1900 millones de pesos, en el último operativo decomisaron cacharro de procedencia china avaluado en 172 millones de pesos en el municipio de La Tebaida.

11 toneladas de estupefacientes ha decomisado la policía del Quindío en lo que va del 2020, el último caso se reportó en un puesto de control en la vía entre Armenia y La Paila donde incautaron 375 kilos de marihuana y capturaron a un hombre que transportaba el alucinógeno en un camión.

El exconcejal de Armenia Diego Fernando Fernández Morales desde el exterior habló con Caracol Radio sobre la investigación que adelante la fiscalía en su contra por el escándalo de la corrupción en la valorización.

Fernández Morales denunció que la fiscalía nunca lo notificó de la audiencia que se realizó el pasado miércoles donde le imputo del delito de concusión y lo declaró en contumacia y por eso señaló que su abogado iniciará las acciones a las que haya lugar

El exconcejal al referirse a la denuncia del ente investigador que lo sindica de recibir 100 millones de pesos para no seguir atacando el proyecto de valorización, manifestó que está dispuesto a probar que no es cierto y que están investigando al que se opuso a la valorización y no a los concejales que en efecto si apoyaron ese proyecto.

Agregó que nunca se ha comunicado con el señor Fernando León Diez Cardona el contratista de la valorización como lo señaló la fiscalía y que tiene las pruebas para demostrar su inocencia frente a lo denunciado, escuche los detalles en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

A las 9 de la mañana y de forma virtual se reanudará la audiencia contra el ex alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales donde la Procuraduría General de la Nación leerá el fallo de primera instancia en la investigación por las presuntas irregularidades en la contratación de la valorización.

El gremio hotelero del Quindío celebró anuncio de reactivación del sector turístico a partir del 1 de septiembre

El director ejecutivo de Cotelco en el departamento, Eduardo Mejía, dio a conocer que reciben con optimismo esa posibilidad de reapertura ya que el sector ha sido muy golpeado en época de pandemia por los cierres y limitaciones de los servicios hoteleros.

Agregó que en medio de la contingencia vienen trabajando en la implementación de los protocolos de bioseguridad por eso destacó que están listos para la reapertura garantizando la salud de los visitantes.

Agregó que sería muy oportuno que las medidas como pico y cédula, toque de queda y ley seca se levantaran ante el aislamiento selectivo pero es consiente que depende de la realidad de cada uno de los municipios.

Alcaldes en el Quindío consideran que la reactivación económica debe realizarse con responsabilidad

El alcalde de Montenegro, Daniel Restrepo, afirmó que están trabajando en la reapertura de los sectores pero considera que es importante que prime la salud de la mano de la economía que ha sido afectada en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Agregó que los planes pilotos deben ser articulados para que el proceso sea exitoso.

Por su parte la alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz Salazar, informó que continuarán permitiendo el ingreso de las personas bajo las reservas. Afirmó que el control del aforo en los establecimientos y de vehículos será determinante para el aislamiento selectivo.

Gimnasios en Armenia están listos para iniciar el piloto de la reapertura

Sebastián Cardona, propietario del Gimnasio Fitness Loves Center, indicó que estaban esperando la noticia por eso adelantan las gestiones ante la alcaldía para que cuanto antes puedan iniciar la reapertura.

Frente a los protocolos de bioseguridad informó que se establece la desinfección de calzado, uso del gel antibacterial y cada hora estarán como mínimo 8 personas realizando las actividades físicas.

Tamizaje de los recolectores de café en el Quindío busca menguar el riesgo por COVID-19

El secretario de agricultura del departamento, Julio César Cortés, informó que están articulando los esfuerzos con el fin de definir las líneas de acción para la cosecha cafetera de fin de año.

Agregó que el balance fue positivo en el primer semestre del año ya que fue pionero a nivel nacional y además se recolectó la cosecha con el 87% de los quindianos con el fin de reactivar la economía del sector.

El secretario aseguró que en cada municipio se determinarán los puntos de control para verificar que los recolectores cumplan con los protocolos de bioseguridad, dijo que aunque ya existe un plan cosecha departamental se busca definir un plan local que permita tener mayor vigilancia y así evitar contagios.

Ciudadanos se quejan del mal servicio de sanidad militar por dificultades para asignar citas médicas

En diálogo con Caracol Radio una ciudadana se mostró preocupada por la situación pues evidenció las dificultades que se presentan en el dispensario de sanidad militar ubicado en la avenida centenario de la ciudad donde al parecer no atienden oportunamente los requerimientos de los afiliados.

Estudiantes de la Universidad del Quindío iniciaron huelga de hambre exigiendo mayor cobertura de la matricula cero

Precisamente el líder universitario Manolo Jaramillo aseguró que la huelga de hambre es un acto desesperado ante la incomunicación de las directivas con los estudiantes pues exigen que la matricula cero sea universal, es decir, que no se cobre un solo peso para las matriculas del segundo semestre del año.

Ante este panorama el Consejo Superior de la Universidad del Quindío decidió extender el plazo para el pago de la matrícula hasta el próximo sábado 5 de septiembre de 2020.

El Consejo tomó esta decisión de ampliación del plazo de pago para todos los estudiantes antiguos de las modalidades presencial, a distancia y virtual, en razón a las actuales gestiones que se adelantan con las alcaldías municipales para el apoyo de estas al Plan Auxilios de Matrículas.

La Secretaría de Desarrollo Social de Armenia informa a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor que el pago del subsidio inicia hoy, 28 de agosto, y se extenderá hasta el 11 de septiembre, de acuerdo al pico y cédula, es decir un dígito por día, hoy le corresponde a las cédulas terminadas en número 1 y así sucesivamente .

La próxima semana esperan retomar servicio de láminas para tarjetas en Setta

El secretario de Tránsito y Transporte, Jairo Alonso Escandón González, explicó que el proceso de contratación, que se venía realizando, fue declarado desierto, toda vez que las personas que se presentaron no cumplieron los requisitos para adjudicar dicho contrato.

Por ende, para la semana anterior se tuvo que iniciar nuevamente el proceso de convocatoria y se espera esté adjudicado este contrato para la semana próxima y, así, tener los insumos para retomar la expedición de tarjetas.