Santa Marta recibe alrededor de 15 buques con nitrato de amonio por año

Luego de varias semanas de la explosión de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio en Beirut, capital del Líbano, la Personería Distrital de Santa Marta adelantó una inspección a la Sociedad Portuaria para verificar la adecuada aplicación de los protocolos en el manejo de esa y otras sustancias peligrosas.

Durante la inspección se conoció que Santa Marta recibe cada año entre 12 y 15 buques cargados de nitrato de amonio, que es el mismo material químico que causó la explosión en Líbano. Sin embargo, el Puerto de esta ciudad sí cumple con los estándares internacionales exigidos para el manejo de la sustancia según indica el Ministerio Público.

“Visitamos las instalaciones del Puerto luego de lo que pasó en Beirut (…) encontrando una gran responsabilidad por la manera correcta como están recibiendo este producto y que nos transmite tranquilidad. El Puerto tiene más de 20 años transportando este producto y nunca han tenido un accidente, además, tiene un reconocimiento por parte de Indumil, que es la industria que más usa este producto junto con Drummond, donde le reconocen la responsabilidad con la que está manejando el químico”, indicó Edwar Orozco Oñate, personero de Santa Marta.

En la visita, la Personería Distrital pidió a la terminal marítima demostrar que está preparada para atender posibles afectaciones por dispersiones del material químico y con modelaciones de la calidad del aire, bajo distintos escenarios climáticos que se pueden presentar en la ciudad, el Puerto sustento la seguridad de sus protocolos.

“Verificamos también que no hubiesen sustancias incompatibles cerca al químico, no existe riesgo de accidente, no se almacena en bodega sino que permanece en el patio del Puerto en unos súper sacos que impiden que se repita aquí ese acontecimiento de Beirut”, agregó el personero Orozco Oñate.

La agencia del Ministerio Público expuso en un comunicado que durante la inspección tuvo acceso a la información requerida y que la entidad portuaria dio a conocer que el nitrato de amonio que ingresa por sus instalaciones se descarga de los buques y se queda en una pasarela hasta que lo recoge un convoy de camiones que lo transportan hasta las minas de carbón de Drummond e Indumil, además, esa operación siempre es escoltada por el Ejército Nacional para controlar los riesgos de seguridad.

“La Sociedad Portuaria de Santa Marta cumple con el Código Internacional Marítimo y los requisitos impuestos por la Organización Marítima Internacional en materia de manejo de sustancias peligrosas (…) el nitrato de amonio en sus instalaciones cuenta con un empaque que evita su contacto con el medio exterior, el cual se mantiene hermético y libre de humedad (…) mientras se despacha el producto, se ubican las bolsas con este material en en bloques de no más de 1.000 toneladas cada uno, separadas entre sí, de tal manera que se puedan controlar en caso de contingencias y no se corra el riesgo de simpatía por estar cerca”, puntualiza un comunicado de la Personería.