Concejales piden mejorar plan de acción frente al COVID

Siguen las quejas y el malestar por parte de algunos concejales frente a la actuación de la administración municipal con relación algunos de los temas que deben tener continuidad y atención.

Pruebas, aislamiento, seguimiento y asistencia, estos son algunos de los ítems en donde se presentan reparos por parte de algunos munícipes.

La concejal Carime Rodríguez tomó la vocería para pedir que “uno se enferma y si vamos a llamar una ambulancia, no aparece. No sabemos si se está haciendo seguimiento desde la secretaria de salud, si hay el personal apropiado, como están haciendo aislamiento, quién lo está haciendo, eso es preocupante, no hay una respuesta”.

Manifestó que se requiere dimensionar los problemas que pueden provocar las demoras en el manejo de estos factores importantes en el desarrollo de la pandemia.