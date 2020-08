Alcalde de Barranco de Loba – Bolívar tiene Coronavirus

A través de sus redes sociales, el Alcalde de Barranco de Loba, sur de Bolívar, Manuel Ramos Bayter, confirmó que tiene Coronavirus. El mandatario informó que hace varios días le hicieron la prueba y en las últimas horas el resultado arrojó positivo, junto a otras dos personas que hacen parte de su círculo social cercano.

“Como alcalde, con toda la responsabilidad del caso que me asiste, en días anteriores se me realizó la prueba y hoy el resultado arroja que soy COVID positivo y otras dos personas más que hacen parte de mi círculo más cercano. Envío un mensaje a todas las personas, no se deja de sentir temor, soy padre, tengo unos hijos, una familia, unos amigos, Dios nos ayudará a salir bien librado de esto para poder seguir nuestra carrera como alcalde y brindar lo mejor de nosotros”, aseguró.

Ramos Bayter expresó que muchos pobladores no entienden los cuidados o medidas de bioseguridad que hay que tomar. “Yo sabía que me exponía porque quién más expuesto que nosotros los alcaldes, muchas veces que le decimos a la gente que no estamos atendiendo al público, se molestan”, agregó.

El Alcalde pidió a toda la población respetar la cuarentena para frenar la propagación de la enfermedad. “Mi recomendación es que todos usen tapabocas, protégete a ti y a tu familia, y acata las actuaciones y medidas que hemos tomado”.

Según el más reciente informe de la Secretaría Departamental de Salud, Barranco de Loba registra nueve casos confirmados de Coronavirus desde que inició la emergencia sanitaria.