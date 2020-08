En aislamiento pabellón 3 y 4 de la Cárcel de Rivera, Huila, por COVID-19

De acuerdo con el personero de Neiva, Kleiver Oviedo Farfán, la situación se agudiza en el centro penitenciario, ante el reporte de 7 casos de coronavirus.

"Los casos se reportaron tres en el pabellón No. 3 y cuatro casos positivos en el pabellón No. 4, situación que genera preocupación a las autoridades", indicó el representante del Ministerio Público.

En total entraron en aislamiento un total de 290 personas del pabellón 3, y 270 del 4, que fueron enviadas a sus celdas como medida drástica de contención de contagio del virus.

"La situación es bastante delicada en el centro penitenciario; por tanto, los entes de control piden extremar medidas de seguridad, que se hagan controles pertinentes, y sobre todo se le ha solicitado a la ARL tome las cartas pertinentes para que se genere la protección en materia de salud de los reclusos", indicó Oviedo.

Se espera la implementación de las medidas para evitar la propagación del virus, y de esta forma no permitir que la situación se agudice y se convierte en un foco crítico de contagio.