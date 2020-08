En concordancia con las nuevas dinámicas pedagógicas implementadas en el país y debido a la situación de confinamiento que vive la humanidad, la Universidad de Boyacá y Caracol Radio se unen para llevar a los boyacenses un espacio de reflexión y proposición sobre las oportunidades, los retos y las estrategias que debe asumir el sector educativo para recuperar la economía en el corto y el mediano plazo.

Por ello han organizado el Foro: “El papel de la educación en la recuperación de la economía y la generación de nuevos empleos en Tunja, Boyacá y Casanare en la pospandemia”, el cual se realizará en vivo el próximo martes 11 de agosto de 10:00 a.m. a 12:00 m. a través del Facebook Live de la Universidad de Boyacá y de Caracol Radio, y de 11:00 a.m. a 12 m. a través de las frecuencias radiales 1120 en AM y 107.3 en FM.

El propósito es hablar sobre el momento educativo que viven la ciudad y la región, además del trabajo articulado entre Universidad, Empresa y Estado para pensar y proponer alternativas que propicien el cambio social, económico y educativo que requerirán la región y el país para superar los rezagos que ha dejado esta pandemia, con especial énfasis en la realidad de Tunja, Boyacá y Casanare.

Temas particulares:

- Nuevas dinámicas pedagógicas

- Cómo afrontar la nueva normalidad

- Retos y oportunidades del sector educativo

- Cómo recuperar la economía de Boyacá y Casanare

- La educación desde la virtualidad

- Cómo generar nuevos empleos en la pospandemia

- Nuevas alternativas para el cambio social, económico y educativo de Boyacá y Casanare.

- ¿Cómo evaluar el momento educativo de la región?

- Trabajo articulado - Universidad, Empresa y Estado.