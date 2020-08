Uribistas de Bolívar califican detención de Uribe Vélez como injusta

El senador Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático dejó una constancia por el caso Álvaro Uribe Vélez ante la Presidencia del Senado.

“Señor Presidente, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que hace las veces de ente acusador de aforados, no de juez, ha tomado una decisión, no un juicio, no una acusación, ha tomado la decisión de privar de la libertad al señor Presidente Uribe, mientras avanza su investigación. Desde el Centro Democrático, creemos firmemente en la independencia de los poderes públicos, en el sistema de frenos y contrapesos, en los principios de igualdad ante la ley, presunción de inocencia y en las libertades humanas. En estos valores se sostiene la democracia, la nuestra y todas. No tenemos un ápice de duda en la inocencia del Presidente Uribe. Creemos en ella porque el ex presidente Uribe ha sido siempre un ejemplo de verticalidad, honorabilidad y firmeza. Sus acciones en público y en privado han dado muestras de ello, obrando siempre con coherencia ideológica, en acción y opinión, y con lealtad hacia sus contradictores. Pues, el ex mandatario siempre ha dado el debate con argumentos, no acude a la trapisonda de la que tantas veces ha sido víctima y, que hoy, logra su más abominable alcance.

Por el último el congresista expresa que en señal de protesta por la injusticia cometida con el expresidente y en solidaridad con el líder natural del Centro Democrático, la bancada se retiró de la sesión del Senado de la Republica.