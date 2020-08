¿Qué significa la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe?

En Hora 20 análisis del hecho más importante del día en el país; la orden de la Corte Suprema de Justica de detención domiciliaria para el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez. Un debate con los panelistas para analizar lo que significa esta decisión en términos jurídicos y políticos; la necesidad de la medida; lo que debe seguir en el proceso y los efectos políticos que conllevan a que un expresidente de la República hoy esté bajo arresto domiciliario.

Este martes a la 1:12 de la tarde se marcó un nuevo hito en la historia política del país. Después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidiera de manera unánime una medida de aseguramiento en contra de uno de los hombres con mayor poder político de los últimos 20 años, el expresidente de la república y senador, Álvaro Uribe Vélez. El cual dio a conocer a través de su cuenta de Twitter “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria.”

Hacia las 6 de la tarde se conoció el comunicado de la Corte en el que explica los motivos por los cuales tomó la decisión. Sobre el caso se conoce que este proceso viene desde febrero 2018 cuando la Corte Suprema decide abrirle una investigación al senador por manipulación de testigos y fraude procesal. Pero, el caso data de tiempo atrás, cuando en 2012 el senador Iván Cepeda hace un debate de control político en el que utiliza el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, condenado por paramilitarismo y que aseguraba que Uribe tenía relación con el surgimiento del de este fenómeno en Antioquia. Uribe niega esos testimonios, pero en 2014 en un nuevo debate de control político, el senador del Polo vuelve a mostrar nuevas pruebas y esta vez el ahora senador Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos. Tocó esperar hasta febrero de 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de cerrar el proceso de Cepeda y abrir uno a Uribe por presuntamente haber presionado a Monsalve para que cambiara su testimonio; el 8 de octubre del año pasado es llamado a rendir indagatoria y después de que los magistrados estudiaran más de 1.700 páginas y 27 mil escuchas deciden que Uribe debe estar bajo medida de aseguramiento.

Ante la tensión política durante los últimos días por la decisión que debía tomar esta semana la Corte Suprema; desde el uribismo hubo un intento de presión a la justicia a través de varias cartas y pronunciamientos en dirección a la decisión que se debía tomar. El presidente Duque también se había pronunciado en varias ocasiones, esta mañana lo hizo en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez, en la que dijo que ojalá la Corte le permitiera al expresidente defenderse en libertad. También esta mañana se conoció que el abogado de senador Uribe, Jaime Granados pidió que la Sala de Instrucción tuviera un conjuez, con el fin de que esta tuviera seis magistrados para tomar la decisión.

Lo que dicen los panelistas

Iván Cancino, abogado penalista, señaló que no encuentra justificación a la medida de aseguramiento “¿A quién se le ocurre que Uribe pueda obstruir la justicia en este momento?, ¿Cuál es la información que tiene la Corte para pensar que Uribe puede ser un peligro?”, fueron preguntas que formuló durante la entrevista. Agregó que argumentos de la Corte tienen que estar realmente muy flojos y sustentados en conjeturas.

Desde el derecho, Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, analizó que todo lo que existe alrededor de Uribe es excepcional en términos institucionales; pues con él se dio el cambio de la constitución para la reelección; fue el primer expresidente que no se retiró de la vida política, y justo en ese punto fue donde indicó que es por su condición que Senador se desarrolla hoy el proceso en su contra. Agregó que este asunto no sería positivo cargarlo de la narrativa de la persecución política y que las razones de la Corte Suprema de Justicia de medida de aseguramiento se dan por que puede haber riesgo de que se obstruya la justicia, y que esto se da justamente por delitos que se le investigan que están relacionados con la obstrucción a la justicia.

Por el lado político, piensa que esta decisión puede mejorar un poco la gobernabilidad del presidente Duque, pero al mismo tiempo plantea que la polarización se puede acentuar y que empiezan a surgir propuestas como una reforma a la justicia.

Para Francisco Bernate, abogado penalista y profesor universitario, lo más importante es advertir que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia está basada en pruebas que ellos recaudaron; por lo que asegura que confía en el tribunal y que al mismo tiempo se solidariza con el expresidente Uribe. “Pero no puedo entrar en el juego de lo político. Son excelentes magistrados con trabajos rigurosos. Este es el inicio del proceso, hay mucho camino por delante y un llamado a la sensatez, a no ser incendiario. Nuestra institucionalidad está funcionando y el disenso debe ser respetuoso y constructivo” comentó ante las reacciones políticas que se vieron durante todo el día. Ante un tema jurídico como es la medida de aseguramiento, dijo que no es partidario de su aplicación en general y que solo debería ser aplicada en casos muy excepcionales.

Frente a las consecuencias en política y gobernabilidad, aseguró “Siempre que un líder tiene un problema de estos llega repotenciado. Esto en Colombia tiene otras dinámicas, pero nuestra historia es rica y nos da los caminos. El presidente tiene un deber y estamos en situación de pandemia, agrava la situación y esa debe ser la prioridad, se debe tener claro que lo que pide el país no es un caudillo, necesitamos resolver los problemas.”

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, arrancó su intervención dando un mensaje de solidaridad al decir que lamenta la situación personal y del entorno familiar del expresidente Uribe. De otro lado, dijo ser respetuoso ante las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, ya que considera que esto hace parte del Estado de derecho y de una rama que toma decisiones fundado en el acerbo probatorio. Agregó que como demócrata que es, hace un llamado para que se respeten esas decisiones y demanda para el expresidente un proceso lleno de garantías.

En lo político dijo que es explicable que los uribistas queden acéfalos; pues es una bancada que sufre un duro golpe en su estructura, ya que explica que la línea del partido claramente la tiene el expresidente Uribe. Además, sostuvo que el presidente Duque tiene la gran oportunidad de demostrarse como un estadista; concentrarse en los problemas que demandan atención y generar liderazgo sobre el partido de gobierno “tener a Uribe en la bancada lo relevaba del rol del presiente en el partido de gobierno. Debe llamar a la calma las huestes uribistas, hay unos incendiarios que con propuestas le hacen flaco favor al presidente y al senador Uribe”, concluyó.

Desde el análisis político, Camilo Granada, asesor en comunicaciones, consultor y columnista comentó que uno de los puntos para tener en cuenta es que la sala de cinco magistrados votó unánime a favor de la decisión; por lo que considera que pensar que esto no se sopesó en el debate interno para tomar decisiones que tiene alta repercusión, es un gran error.

Agregó que el Centro Democrático antes tenía un héroe, y ahora pasa a tener un mártir con posiciones extremas. Pues según Granada, propuestas como la de la senadora Paloma Valencia de una constituyente o el llamado a movilizar reservas es un mal mensaje. Frente al gobierno, apuntó que ahora tiene una bancada más polarizada que antes. Además, consideró que este hecho va a paralizar debates y asuntos importantes como es la urgencia en salud, economía, pobreza y desigualdades generadas por la pandemia.

Desde el periodismo, Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana, consideró que es preocupante el llamado desde algunos sectores a desatender las instituciones y a una profundización de la polarización, que va desembocando propuestas como la unificación de las altas cortes. Por otro lado, dijo que hay un tema que es casi imposible de eliminar, así no se quieran mezclar los temas y es la concepción que mientras Uribe va a detención domiciliaria; Timochenko está en la política; lo que considera que agudizará la polarización en un momento en el que la pandemia pone a prueba la institucionalidad.

Para Juan Esteban Lewin, director de La Silla Vacía, esta noticia junto con la pandemia de la COVID-19 fueron las noticias del año; por lo que considera que la decisión de la Corte Suprema es un hito histórico, pero piensa que puede dar nuevos elementos a una clara polarización y que esto se evidenció en las reacciones que fueron de angustia, tristeza o de alboroto. Además, advirtió que un lado positivo es que se demostró autoridad judicial con independencia.