Por indisciplina social se modificó horario del pico y cédula en Montería

La alta circulación de personas en las calles que se evidenció el lunes 3 de agosto, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad y en establecimientos de comercio, obligó a la Alcaldía de Montería a reglamentar el horario del pico y cédula.

"Los indicadores de la pandemia cambian todos los días, hoy vimos como con el pico y cédula de 3 dígitos muchas personas se aglomeraron en el centro y eso nos obligó también a tomar medidas adicionales. Para este martes siguen los mismos dígitos, la diferencia es que reglamentamos el horario, estamos trabajando para contrarrestar hoy la alta propagación del virus para salvar vidas y preservar la salud", expresó el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanin.

En el comienzo de la semana se impusieron 101 comparendos por violar la medida de pico y cédula en la capital de Córdoba. Así las cosas, elpico y cédula se divide en dos jornadas, así: de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 3:30 p.m.

El mandatario afirmó también que se tomarán las medidas que sean necesarias para contrarrestar y frenar el COVID-19: "Las medidas que nos correspondan tomar, las tomaremos sin dudarlo".

"Estamos evaluando medidas adicionales con la Policía Metropolitana, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito, entre ellas, restringir la movilidad en la zona céntrica y si es necesario, cerrar el comercio por unos días. La prioridad, en esta fase de ascenso de la pandemia es salvar vidas", puntualizó el Alcalde.