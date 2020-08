Conjunción de Júpiter y Saturno acompañó el fin de semana en Medellín

En las redes sociales se documentó al cielo de Medellín, el cual durante las últimas noches ha tenido unos visitantes que aunque siempre están el espacio, solo son visibles en una época del año. Hablamos entonces de los planetas Júpiter y Saturno.

En Caracol Radio consultamos a los expertos sobre este fenómeno astronómico, que movilizó a muchas personas entorno a sacarle una buena fotografía al cielo. Mauricio Arango, astrónomo del Planetario de Medellín, explica este suceso que se da anualmente en el espacio.

“Las órbitas tanto de Júpiter como de Saturno son exteriores a la órbita de la Tierra. Entonces, la Tierra va dando vueltas alrededor del sol y una órbita más pequeña que la de Júpiter y Saturno, por consiguiente cada año va a ver un momento en el que la Tierra va a tener a Júpiter justo al otro lado del sol”, precisó el académico.

Una de las preguntas que surgieron del avistamiento de los planetas vecinos de la Vía Láctea, es cómo distinguirlos y por cuántos días más se podrán ver. El experto lo resuelve.

“Los dos planetas se van a seguir viendo en el cielo hasta finales de diciembre. Júpiter y Saturno en particular son distinguibles, porque su brillo es superior y su luz no centellea, no hay un titileo en la luz de los planetas”, agregó el experto.

El astrónomo concluye que las observaciones son posibles gracias a la oposición de los planetas, que se dan en unas épocas específicas del año, donde están más cerca de la Tierra. No obstante, en el oriente se podrá seguir observando a Júpiter, hasta alrededor de las 8 de la noche.