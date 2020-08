Transportadores anuncian cese de actividades en Cúcuta

Un descontento generalizado se mantiene en el sector transportador en la ciudad de Cúcuta, debido a las pérdidas que se han incrementado durante las últimas semanas.

Esta molestia se ha reflejado en el bajo número de pasajeros y las medidas que se han adoptado por parte del Área metropolitana de Cúcuta, para permitir una mayor circulación durante la época de pandemia.

José Bautista uno de los líderes de la empresa Trasan en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se ha programado un paro indefinido para llamar la atención de los diferentes organismos y Buscar soluciones conjuntas.

"El gremio de conductores ya prácticamente no damos más ya llevamos varios meses trabajando a pérdidas, y con los cambios que se hicieron en el pico y cédula estamos de mal en peor, ya no estamos haciendo ni siquiera para poder sostener los vehículos y se llegó un acuerdo a nivel interno de un cese de actividades indefinido a partir del lunes 10 de agosto esto influye para que nosotros nos siga yendo mal y llegamos prácticamente a la quiebra de todo lo que nos está sucediendo No bajan dado soluciones de nada y estamos igual que la pandemia ya no aguantamos más Entonces vamos a hacer ese cese actividades" afirmó el líder de los transportadores.

Han indicado que están dispuestos al diálogo y lo que buscan es poder llegar a una solución que les permita llegar el sustento a sus familias.