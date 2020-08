Quienes deben responder en el caso de contralor distrital

Todavía no termina la novela de la contralora Nubia Montalvo, cuando los cartageneros observamos cómo se empezó a escribir otra historia con el mismo matiz, con distintos actores, pero en el mismo escenario: la Contraloría Distrital de Cartagena. La más reciente producción nos muestra un nuevo capítulo que evidencia el suculento apetito por acceder a la dirección de algunas de las “IAS” en esta golpeada región, donde al parecer la mayoría somos “extras” y son pocos, los simpáticos actores que movidos únicamente por la disposición de irrumpir como “protagonistas de novela” echan a rodar semejante novelón y ¡vaya novelón!

En este episodio, un protagonista no tan galán, pero si empecinado en lo mismo, llegar a cualquier precio, en concurso o no, inhabilitado o no, y la trama de la serie no está tanto en la nueva determinación de posesionarlo a ultranza aunque esté inhabilitado, sino en lo que podría generar dicha actuación, unas investigaciones de todo tipo, que hasta capturas en flagrancia podrían llegar a suceder en plena posesión, Fiscalía y Procuraduría, serian antagonistas que podrían acabar con el “chacho” de la película; pero allí no se detendría la historia, ¿quiénes deberían responder por esta locura jurídica y de análisis administrativo? ¿Solo el contralor electo? ¿Los concejales? ¿el alcalde? ¿o todo el elenco de plano?

La discusión no sería difícil si analizamos de manera suscita que todo se circunscribe al conocimiento de la vinculación laboral del señor Consuegra, si era de conocimiento interno en el Concejo, deben responder los concejales que votaron por él, pero igualmente los demás, que “a sabiendas” no alertaron a sus compañeros, omisión grave teniendo en cuenta la función que estaban desempeñando todos, y si a eso le agregamos que el señor Alcalde debía ser consciente de la designación como Asesor de Control Interno del otrora candidato, su responsabilidad es mayor y su obligación era poner la situación en conocimiento de los “coadministradores” (según su dicho) para que no se presentara esta terrible confusión, por decir lo menos.

De todos, el único que podía tener certeza de esta situación era el alcalde, abogado, exveedor, especialista y nominador, todo un componente que compromete su responsabilidad, cuando en cada momento tenía todos los elementos de alarma para impedir el resultado final, el no impedirlo pudiendo hacerlo se asemeja a “provocarlo”; por ello es claro que todo aquel que funcionalmente intervino y participó, si era conocedor de la vinculación del señor Héctor Consuegra en el cargo que ostentó en Edurbe, debe responder en todos los escenarios por autoría propia y directa o impropia en la distribución del trabajo y desempeño de todos, por complicidad algunos otros, y por determinación al final.

Ya empezaron los señalamientos recíprocos entre concejales, ¡que tú si sabias! ¡De que no! ¡Que el que sabias eras tú! Derecho de réplica señor presidente… y falta más, lo cierto es que ese procedimiento de elección, siempre lo ponen a oler mal, y definitivamente debe detenerse el estigma de si se negocia en el Concejo esa elección, preguntan algunos: ¿cuándo vale ser Contralor Distrital? La respuesta solo la tiene el filósofo de la leyenda vallenata, ¡no sé Ernesto, no sé…!

La novela sigue y quien ose posesionarlo, siendo notoria la causal, se involucraría en el capítulo de suspenso y de tensión que lo podría llevar a perder su libertad, y en el entretanto vendrían las determinaciones de la Procuraduría, suspensión provisional en medio de un proceso disciplinario, capturas e imputaciones penales de parte de la Fiscalía e incluso determinaciones judiciales en la jurisdicción administrativa, con medidas cautelares incluso (situación que se presentó, adelantándose al resto de intervinientes eventuales); el capítulo final de la primera temporada, estaría solamente escrito en el entendido de saber: ¿cómo se va resolver la interinidad en el cargo de Contralor Distrital, de ahora en adelante? ¡Malandrines al acecho!, sería una nueva temporada en donde podríamos comprender quienes actuarían en el nuevo elenco, pero con el cambio del productor…