Silvia Tcherassi cierra sus hoteles en Cartagena

La reconocida marca Tcherassi Hotel + Spa, anunció que la vinculación de sus dos propiedades en Cartagena, culminó el 30 de abril. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial en Twitter la reconocida diseñadora barranquillera, Silvia Tcherassi, quien aseguró que espera que la ciudadanía conserve esa memoria inolvidable y recuerdos maravillosos que tuvieron en ambos lugares.

“Tcherassi Hotels sigue siendo un componente importante de nuestro universo de marca y se espera desarrollar nuevos proyectos en el futuro. A todos los que nos acompañaron a lo largo de estos 10 años, gracias”, aseguró el comunicado de prensa de la firma hotelera.

Lea también: Medidas se están cumpliendo en Playa Blanca: Alcaldía de Cartagena

Desde su apertura en el 2009, el primer hotel de la marca Tcherassi Hotels en Cartagena, se convirtió en un punto de referencia obligada de la prensa nacional como internacional, logrando premios y reconocimiento.

La apertura de este lugar, fue considerado uno de los factores que contribuyeron a la consolidación de la ciudad como destino, otorgándole a la oferta turística un componente de glamour y sofisticación que fue exaltado por medios como Vogue, Financial Times, Forbes, The New York Times y Architectual Digest. El éxito fue tal que este proyecto dio paso a un segundo hotel en la ciudad que abrió sus puertas siete años después.