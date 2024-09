Mane Díaz aceptó disculpas de “Arenca”, su amigo señalado de participar en su secuestro

En una audiencia realizada este viernes ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de Conocimiento de San Juan del Cesar, Mane Díaz, padre de Lucho Díaz aceptó las disculpas ofrecidas por alias “Arenca”, quien es señalado por participar en su secuestro.

“Acepto el perdón del señor conocido como “Arenca”. Son errores, pero tratar de recuperar es lo que mejor que se puede hacer”, dijo Mane Díaz durante la audiencia.

Alias “Arenca”, le dijo a Mane Díaz que reconoce que fue un error no avisarle sobre lo que se estaba fraguando con respecto a su secuestro.

“Usted me conoce hace más de 30 años, profe, usted sabe el ser humano que soy, la humildad y el sueño que tengo y sé que me equivoqué al no avisar de lo que estaba pasando”, manifestó alias “Arenca”.

Sigue la audiencia

La audiencia contra Yerdinson Bolívar, alias “Arenca”, seguirá el próximo 27 de septiembre en donde la Fiscalía seguirá dando a conocer más detalles de la audiencia.

La Fiscalía ha solicitado que se le condena a cinco años de prisión por haber participado en el secuestro de alias Mane Díaz y se le negara los beneficios a pesar de haber aceptado los cargos que se le imputaron.